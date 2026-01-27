Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

Tennise Austraalia lahtiste üksikmänguturniiridel selgusid esimesed poolfinalistid: Arina Sabalenka, Elina Svitolina ja Carlos Alcaraz ei loovutanud settigi, Alexander Zverev pidi nelja seti jagu tööd tegema.

Ameeriklannade jaoks möödus teisipäev mustades toonides: tähelendu tegev Iva Jovic andis veerandfinaalis esireket Arina Sabalenkale küll esialgu lahingu, aga valgevenelanna võitis siis seisult 5:3 seitse geimi järjest ning vormistas pooleteise tunniga kindla 6:3, 6:0 võidu.

Kui Jovic sai avasetis veel esireketile vastu, siis teises setis lõi Sabalenka kolm ässa ning realiseeris esimeselt servilt 81-protsendiliselt (Jovic 30%). Neljast murdevõimalusest kasutas valgevenelanna ära kolm, tõrjudes mõlemad Jovici võimalused. Terve seti peale skooriti 36 punkti, Sabalenka võitis neist 25.

Esireketi vastaseks poolfinaalis on ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 12.), kes teenis veelgi vägevama võidu, kui alistas maailma kolmanda reketi Coco Gauffi avasetis 6:1 ja teises setis 6:2. Seejuures murdis ukrainlanna avasetis ameeriklanna servi neli korda ning lisas teises setis veel kaks murret.

Koos piletiga poolfinaali kerkib Svitolina, kes jättis suurema osa 2022. aastast emaks saamise tõttu vahele, taas maailma edetabelis esikümnesse. "Olen turniiriga väga-väga rahul," ütles ukrainlanna. "Emaduspuhkuselt naastest unistasin esikümnesse jõudmises, see on mu eesmärk olnud. See tähendab mulle väga palju, annab motivatsiooni jätkata."

Svitolina on mänginud Sabalenka vastu kuus korda, valgevenelanna juhib omavahelist seeriat viis-üks.

Meeste turniiril lõppes sai veel ühe noore ameeriklase teekond lõpu, kui maailma kolmas reket Alexander Zverev alistas 20-aastase Learner Tieni (ATP 29.). Sakslane pidi Tieni vastu vaeva nägema üle kolme tunni, aga realiseeris siiski 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3) võidu.

Zverev läheb poolfinaalis vastamisi aga maailma edetabeli tipu Carlos Alcaraziga, kes lülitas konkurentsist Alex De Minauri (ATP 6.). Ainsa austraallasena veerandfinaali pääsenud De Minaur kaotas avaseti 5:7, aga ei leidnud seejärel enam hispaanlasele vastust ning Alcaraz loovutas järgmise kahe setiga vaid kolm geimi.

Ainsat puuduolevat slämmivõitu jahtiv Alcaraz ja Zverev on vastamisi läinud 12 korral ning mõlemad mehed on võitnud kuus kohtumist.