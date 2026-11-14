X!

Sabalenka hooaeg lõppes kaotusega Svitolinale

Tennis
Arina Sabalenka.
Arina Sabalenka. Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Tennis

Valgevene tennisetäht Arina Sabalenka (WTA 2.) kaotas Indian Wellsis toimuval WTA aastalõputurniiril viimases alagrupimatšis ukrainlannale Elina Svitolinale (WTA 6.) ja langes konkurentsist välja.

Svitolina murdis esimeses setis kaks korda Sabalenka pallingu ja võitis seti 6:3. Teises setis läks valgevenelanna ise kahe murde toel ette 5:1 ning jäi lõpuks peale 6:3. Sabalenka alustas otsustavat setti murdega, aga kaotas seejärel kuus geimi järjest ehk pidi kokkuvõttes tunnistama ukrainlanna 6:3, 3:6, 6:1 paremust.

Svitolina alistas omavahelistes mängudes Sabalenka alles teist korda, seejuures pärines ukrainlanna eelmine võit juba kuus aastat tagasi toimunud Strasbourgi turniirilt.

Kuni septembrini maailma edetabelis esikohta hoidnud Sabalenka jaoks on hooaeg läbi. Kuigi valgevenelannal oli tänavu kogu naiste profituuri peale parim võiduprotsent (81%; 47 võitu ja 11 kaotust), jäi ta esimest korda pärast 2022. aastat suure slämmi turniiril tiitlita ning saavutas ainult kolm turniirivõitu, millest viimane sündis märtsis Miamis.

Svitolina jõudis oma alagrupist Mirra Andrejeva (WTA 3.) järel teisena edasi ning läheb poolfinaalis vastamisi teise alagrupi võitja Linda Noskovaga (WTA 8.). Andrejeva vastaseks on Jessica Pegula (WTA 5.). Poolfinaalid peetakse laupäeva hilisõhtul.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

08:40

Sabalenka hooaeg lõppes kaotusega Svitolinale

13.11

Rune jättis kerge vigastuse tõttu Stockholmi turniiri pooleli

13.11

Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

12.11

Ojakäär pääses USA üliõpilasliiga finaalturniirile

12.11

Endine maailma teine reket plaanib tenniseväljakule naasta

12.11

Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

11.11

Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

11.11

Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis

10.11

Glinka alustas endise maailma 18. reketi vastu võimsalt, ent kaotas mängu

10.11

Sabalenka ja Andrejeva alustasid aastalõputurniiril võiduga

09.11

Harri Heliövaara tegi Soome tenniseajalugu

09.11

Lajal tõusis tagasi Eesti esireketiks

09.11

26-aastane ameeriklanna teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

09.11

Gauff sai tasavägises matšis Pegulast jagu, Noskova alistas Kostjuki

08.11

Alcaraz sai esimest korda Pariisi Mastersil karika pea kohale tõsta

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:47

TalTech/Nordaid alistas pealinna derbis Viimsi/Tallinna Ülikooli

09:08

Vaaks panustas Illinois' võidu heaks 14 punkti

08:40

Sabalenka hooaeg lõppes kaotusega Svitolinale

08:06

Holland lõi Kreeka võrku lausa seitse palli

06:46

Neljasel hüppel kukkunud Aleksandr Selevko oli GP-etapil lühikavas kaheksas

00:24

Kristal viimase vooru eel: Islandil on peal suurem pinge kui meil

00:10

Henn: tahtsime väljakul asju juhtuma panna

13.11

VIDEO | Eesti koondis saatis väravatähistusega isaks saanud Poomile tervisi

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil Uuendatud

13.11

Marie Miileni servid aitasid Audentese Balti liigas esimeste punktideni

13.11

Kaljuvere võitis Tartus mäekõrguse eduga

13.11

ETV spordisaade, 13. november

13.11

Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

13.11

Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

13.11

46-aastane Ronaldinho tuleb Itaalia kolmandas liigas väljakule

13.11

Seitsmevõistluse EM-hõbe sai kaheaastase võistluskeelu

13.11

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

13.11

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

13.11

Kaks Eesti paari võitlevad koha eest kurlingu segapaaride MM-il

13.11

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

loetumad

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil Uuendatud

13.11

Kultuuriministeerium FIS-ile: Venemaa sportlased ei saa Eestis võistelda

12.11

Norra järgis Kanada ja Soome eeskuju: Venemaa sportlasi võistlema ei lubata

13.11

Seitsmevõistluse EM-hõbe sai kaheaastase võistluskeelu

13.11

Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali Uuendatud

13.11

Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

13.11

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

13.11

Pistonsi täht pakkus kahe lisaajaga põnevusmängus ajaloolise esituse

13.11

VIDEO | Eesti koondis saatis väravatähistusega isaks saanud Poomile tervisi

13.11

Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo