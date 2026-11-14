Sabalenka hooaeg lõppes kaotusega Svitolinale

Svitolina murdis esimeses setis kaks korda Sabalenka pallingu ja võitis seti 6:3. Teises setis läks valgevenelanna ise kahe murde toel ette 5:1 ning jäi lõpuks peale 6:3. Sabalenka alustas otsustavat setti murdega, aga kaotas seejärel kuus geimi järjest ehk pidi kokkuvõttes tunnistama ukrainlanna 6:3, 3:6, 6:1 paremust.

Svitolina alistas omavahelistes mängudes Sabalenka alles teist korda, seejuures pärines ukrainlanna eelmine võit juba kuus aastat tagasi toimunud Strasbourgi turniirilt.

Kuni septembrini maailma edetabelis esikohta hoidnud Sabalenka jaoks on hooaeg läbi. Kuigi valgevenelannal oli tänavu kogu naiste profituuri peale parim võiduprotsent (81%; 47 võitu ja 11 kaotust), jäi ta esimest korda pärast 2022. aastat suure slämmi turniiril tiitlita ning saavutas ainult kolm turniirivõitu, millest viimane sündis märtsis Miamis.

Svitolina jõudis oma alagrupist Mirra Andrejeva (WTA 3.) järel teisena edasi ning läheb poolfinaalis vastamisi teise alagrupi võitja Linda Noskovaga (WTA 8.). Andrejeva vastaseks on Jessica Pegula (WTA 5.). Poolfinaalid peetakse laupäeva hilisõhtul.