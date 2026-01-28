X!

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Kuuekordne slämmivõitja Iga Swiatek jäi taas Austraalia lahtistel nelja parema seast välja, kui pidi veerandfinaalis tunnistama maailma viienda reketi Jelena Rõbakina 7:5, 6:1 paremust.

Endine esireket Swiatek on võitnud nii Wimbledoni kui Prantsusmaa ja USA lahtised, aga Melbourne'is kaheksal katsel jõudnud kahel korral poolfinaali. Sealjuures kaotas poolatar Austraalia lahtistel Rõbakinale ka 2023. aastal, nüüd 26-aastane Kasahstani esireket jõudis toona finaali.

Kolmapäeval kaotas Rõbakina veerandfinaali avageimis oma servi, aga murdis kohe vastu ja tuli siis oma servigeimis välja 0:40 kaotusseisust. Pärast seda sai Rõbakina oma võimsa servi kindlalt tööle, Swiatekile mängu jooksul rohkem murdepalle ei lubanudki ja murdis ise kolm korda.

Rõbakina 25 äralöögist 11 olid serviässad ning kuigi tema esimese servi protsent oli vaid 49, siis selle keskmine kiirus aga võimas 180 km/h. Endise maailma kolmanda reketi kiireim serv oli kolmapäeval lausa 197 km/h. Swiatek tegi kümne äralöögi kõrval 25 lihtviga.

"Tunneme üksteist päris hästi ja üritasin lihtsalt agressiivseks jääda. Avasetis ei olnud kummagi serv eriti hea, seega üritasime teisel servil üksteist surve alla panna. Hakkasin teises setis vabamalt mängima, servisin paremini ja olen võidu üle väga õnnelik," kommenteeris Rõbakina.

Alates oktoobrist on Rõbakina olnud suurepärases hoos, kui on oma viimasest 19 mängust võitnud 18. Sealjuures on ta maailma esikümnesse kuuluvate naiste vastu võitnud viimased kaheksa matši. Oma teisest Austraalia lahtiste finaalist lahutab Rõbakinat veel kuuenda asetusega Jessica Pegula, kes alistas 6:2, 7:6 (1) kaasmaalanna Amanda Anisimova.

Avasetis suutis Anisimova oma esimeselt servilt võita ainult 44 protsenti punktidest (7/16) ning tegi Pegula kuue lihtvea kõrval ise 13 viga, teise seti avageimis tõrjus ta kolm Pegula murdepalli ning seejärel mäng võrdsustus. Kaheksandas geimis sai Anisimova murde kätte ja läks 5:3 juhtima, ei suutnud siis kahel korral järjest oma servi hoida, aga murdis otsustaval hetkel taas ise. Kiires lõppmängus Pegula siiski enam sõnaõigust ei jätnud.

Kuus ässa servinud Pegula võitis oma esimeselt servilt 70 ja teiselt 64 protsenti punktidest, Anisimova samad näitajad olid vastavalt 58 ja 39 protsenti. 18 äralöögi kõrval jäi mullu kahes slämmifinaalis mänginud Anisimovale kirja 44 lihtviga. Teises naiste üksikmängu poolfinaalis kohtuvad maailma esireket Arina Sabalenka ja Melbourne'is esmakordselt nelja parema sekka jõudnud Elina Svitolina.

Toimetaja: Anders Nõmm

