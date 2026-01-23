X!

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

Tennis
Iva Jovic
Iva Jovic Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Tennis

Melbourne'is jätkuval aasta esimesel slämmiturniiril langes reedel konkurentsist maailma edetabelis kaheksandal kohal olev mullune Prantsusmaa lahtiste võitja Jasmine Paolini.

Seitsmenda asetusega itaallanna pidi tund ja 48 minutit kestnud mängu järel tunnistama 18-aastase USA tennisisti Iva Jovici (WTA 27.) 6:2, 7:6 (3) paremust. Paolini tegi noorima maailma esisaja sekka kuuluva mängija vastu 35 lihtviga ja sooritas 12 äralööki, Jovic realiseeris oma 12 murdepallist kuus.

Jovic alistas maailma esikümnesse kuuluva mängija esmakordselt, eelnenud kolmest kaotusest kaks tulid just Paolini vastu, mullu Indian Wellsis ja USA lahtistel. "Olen seda võitu nüüd juba kaua tahtnud. Mul oli paar valusat kaotust, seega olen väga õnnelik, et sain sellest barjäärist üle ja oma võidu kätte," rääkis noor USA tennisist.

Mängujärgsel pressikonverentsil ütles Jovic, et sai matšiks Paolini vastu näpunäiteid endiselt maailma esireketilt Novak Djokovicilt. "Ta ütles, et pean paremini väljakut avama ja mitte kogu aeg löökidega kiirustama. Üritasin seda teha ja see lõppes hästi – üritan teda edaspidigi kuulata!" sõnas serblasest isale ja horvaatlannast emale sündinud Jovic.

Meeste turniiril langes asetusega mängijatest välja Andrei Rubljov (ATP 15.), kes kaotas 3:6, 6:7 (4), 3:6 argentiinlasele Francisco Cerundolole (ATP 21.). Maailma kolmas reket Alexander Zverev loovutas britile Cameron Norrie'le (ATP 27.) küll seti, aga liikus 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 võiduga ikkagi neljandasse ringi. Seal tulebki tema vastaseks Cerundolo, mullu võitsid mõlemad mehed kaks omavahelist kohtumist.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

11:57

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

10:49

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

22.01

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

22.01

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

22.01

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

21.01

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

21.01

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

21.01

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

21.01

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

20.01

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

20.01

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

19:28

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

13:36

Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

13:03

Sõudelegend Allar Raja segab endiselt Alfa võistlusel kaarte

12:28

Tunjov leidis kolme kuu järel Itaaliast järgmise tööandja

11:57

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

11:21

Spordimuuseum avas olümpia eel taliolümpia rõivaste näituse

10:49

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

loetumad

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

08:09

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

08:14

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta Uuendatud

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

22.01

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo