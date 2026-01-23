Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

Seitsmenda asetusega itaallanna pidi tund ja 48 minutit kestnud mängu järel tunnistama 18-aastase USA tennisisti Iva Jovici (WTA 27.) 6:2, 7:6 (3) paremust. Paolini tegi noorima maailma esisaja sekka kuuluva mängija vastu 35 lihtviga ja sooritas 12 äralööki, Jovic realiseeris oma 12 murdepallist kuus.

Jovic alistas maailma esikümnesse kuuluva mängija esmakordselt, eelnenud kolmest kaotusest kaks tulid just Paolini vastu, mullu Indian Wellsis ja USA lahtistel. "Olen seda võitu nüüd juba kaua tahtnud. Mul oli paar valusat kaotust, seega olen väga õnnelik, et sain sellest barjäärist üle ja oma võidu kätte," rääkis noor USA tennisist.

Mängujärgsel pressikonverentsil ütles Jovic, et sai matšiks Paolini vastu näpunäiteid endiselt maailma esireketilt Novak Djokovicilt. "Ta ütles, et pean paremini väljakut avama ja mitte kogu aeg löökidega kiirustama. Üritasin seda teha ja see lõppes hästi – üritan teda edaspidigi kuulata!" sõnas serblasest isale ja horvaatlannast emale sündinud Jovic.

Meeste turniiril langes asetusega mängijatest välja Andrei Rubljov (ATP 15.), kes kaotas 3:6, 6:7 (4), 3:6 argentiinlasele Francisco Cerundolole (ATP 21.). Maailma kolmas reket Alexander Zverev loovutas britile Cameron Norrie'le (ATP 27.) küll seti, aga liikus 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 võiduga ikkagi neljandasse ringi. Seal tulebki tema vastaseks Cerundolo, mullu võitsid mõlemad mehed kaks omavahelist kohtumist.