X!

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

Tennis
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Maailma 12. reket Daniil Medvedev langes Austraalia lahtistel teist aastat järjest konkurentsist Learner Tieni (ATP 29.) käe läbi. Seekord jäi USA teismeline neljandas ringis peale 6:4, 6:0, 6:3.

Kui eelmisel aastal üllatas toona 19-aastane Tien Medvedevi teises ringis 6:3, 7:6 (4), 6:7 (8), 1:6, 7:6 (7) võiduga ning sai hiljem noorimaks Austraalia lahtistel neljandasse ringi pääsenud meheks pärast Rafael Nadali 2005. aastal, oli pühapäevane mäng sootuks teisest puust.

Suurepärast mängu näidanud Tien kasutas kohe matši avageimis ära oma teise murdepalli, võitis siis teise seti kuivalt ning läks kolmandas 4:0 juhtima. Medvedev suutis siis ka ise ühe korra vastu murda, aga sellest ei piisanud ning mängu seitsmes murre tõi USA neljandale reketile Medvedevi üle Austraalia lahtistel teist aastat järjest võidu.

Tien sooritas 16 lihtvea kõrval 33 äralööki, Medvedev tegi 30 lihtviga ja sai kirja 15 äralööki. Oma teiselt servilt võitis Tien 67 protsenti mängitud punktidest (16/24), Medvedev aga 26 protsenti (7/27). Veerandfinaalis läheb nüüd Medvedevi kolm korda alistanud Tien vastamisi kolmanda asetusega Alexander Zvereviga, kes sai 6:2, 6:4, 6:4 jagu argentiinlasest Francisco Cerundolost.

Naiste turniiril loovutas kolmandana paigutatud Coco Gauff tšehhitari Karolina Muchova (WTA 19.) vastu küll seti, aga sai kahe tunniga siiski 6:1, 3:6, 6:3 võidu ning jääb veerandfinaalis vastast ootama paarist Elina Svitolina - Mirra Andrejeva.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

11:38

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

08:36

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

24.01

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

24.01

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

23.01

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

23.01

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

23.01

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

22.01

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

22.01

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

22.01

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

21.01

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:38

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

10:42

TÄNA OTSE | Millises vormis on laskesuusatipud OM-i eel?

10:24

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

09:40

Augsburg lõpetas jälle Bayerni pika kaotuseta seeria

09:03

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

08:36

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali

08:09

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

24.01

ETV spordisaade, 24. jaanuar

24.01

Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

24.01

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

24.01

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

24.01

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

loetumad

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

09:03

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele

24.01

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

24.01

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo