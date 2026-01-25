Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

Kui eelmisel aastal üllatas toona 19-aastane Tien Medvedevi teises ringis 6:3, 7:6 (4), 6:7 (8), 1:6, 7:6 (7) võiduga ning sai hiljem noorimaks Austraalia lahtistel neljandasse ringi pääsenud meheks pärast Rafael Nadali 2005. aastal, oli pühapäevane mäng sootuks teisest puust.

Suurepärast mängu näidanud Tien kasutas kohe matši avageimis ära oma teise murdepalli, võitis siis teise seti kuivalt ning läks kolmandas 4:0 juhtima. Medvedev suutis siis ka ise ühe korra vastu murda, aga sellest ei piisanud ning mängu seitsmes murre tõi USA neljandale reketile Medvedevi üle Austraalia lahtistel teist aastat järjest võidu.

Tien sooritas 16 lihtvea kõrval 33 äralööki, Medvedev tegi 30 lihtviga ja sai kirja 15 äralööki. Oma teiselt servilt võitis Tien 67 protsenti mängitud punktidest (16/24), Medvedev aga 26 protsenti (7/27). Veerandfinaalis läheb nüüd Medvedevi kolm korda alistanud Tien vastamisi kolmanda asetusega Alexander Zvereviga, kes sai 6:2, 6:4, 6:4 jagu argentiinlasest Francisco Cerundolost.

Naiste turniiril loovutas kolmandana paigutatud Coco Gauff tšehhitari Karolina Muchova (WTA 19.) vastu küll seti, aga sai kahe tunniga siiski 6:1, 3:6, 6:3 võidu ning jääb veerandfinaalis vastast ootama paarist Elina Svitolina - Mirra Andrejeva.