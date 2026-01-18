Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

"Reedene võistluspäev ei läinud kõige paremini - rada oli keeruline ja ühe elemendiga oli probleeme. Ka tuul mõjutas oluliselt seda, kui palju oli võimalik hoogu koguda," rääkis Teder.

"Tänase sõidu ajal tundsin end enesekindlamalt. Sõitsin kiiremini ja suutsin ühtlasi parandada reedeses kvalifikatsioonis tehtud vigu. Ilmastikuolud ei olnud aga täielikult minu poolel. Kui tuli minu kord kvalifikatsiooni alustada, hakkas õrnalt lund sadama - see aga aeglustas kõiki naissportlasi."

Tederi sõnul oli konkurents Hiinas väga tihe. "Kõik sportlased, kes vähegi püüdsid pääsu olümpiamängudele, olid kohal. Pinge oli tavapärasest suurem ja ka emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi ühtegi nii keerulist võistluspäeva kui täna. Sellest hoolimata suutsin end kokku võtta ja fokuseerida."

Mai Brit Tederi mäesuusatajast kaksikõde Hanna Gret kukkus Austrias Reiteralmis toimunud slaalomivõistlusel. Ta vigastas põlve ja üht hammast.

Hiinast lendab Mai Brit Prantsusmaale, et osa võtta järgmistest Euroopa karikasarja etappidest.