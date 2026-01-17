X!

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

Mäesuusatamine
Marco Odermatt.
Marco Odermatt. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise MK-etapil Šveitsis Wengenis teenis kiirlaskumises esikoha MK-sarja liider Marco Odermatt.

Kodupubliku silme all võistelnud Odermatt edestas lähimaid konkurente ligi sekundiga. Teise koha saanud austerlane Vincent Kriechmayr kaotas võitjale 0,79 sekundiga, kolmandaks tuli itaallane Giovanni Franzoni (+0,90).

Odermatt teenis hooaja seitsmenda võidu. Ta on nüüd Wengenis kiirlaskumises alistamatuks jäänud kolmel järjestikusel aastal.

Eestlastest oli võistlustules Juhan Luik, kes sai kirja aja 1.38,37 ehk oli Odermattist 5,23 sekundit aeglasem ja lõpetas 53. positsioonil.

Odermatt juhib kiirlaskumise punktiarvestust 380 punktiga, talle järgnevad von Allmen (280) ja itaallane Dominik Paris (180). Üldarvestuses on Odermattil kirjas 1105 punkti ning lähim rivaal brasiillane Lucas Pinheiro Braathen kaotab talle 567 silmaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17:29

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

17:18

Tondirabas võisteldi maratonis ja kuue tunni jooksus

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

15:16

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

14:45

VAATA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma Uuendatud

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

laskesuusatamine

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

14:29

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

jäähoki

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

suusatamine

15.01

Jaanuaris saabunud talv rõõmustab Tartu maratoni läbiviijaid

15.01

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

13.01

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

16.01

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

iluuisutamine

14:45

VAATA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma Uuendatud

10:40

TÄNA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb?

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

mäesuusatamine

17:35

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17:29

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

16.01

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

14.01

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

jääkeegel

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

lumelauasõit

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo