Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

Kodupubliku silme all võistelnud Odermatt edestas lähimaid konkurente ligi sekundiga. Teise koha saanud austerlane Vincent Kriechmayr kaotas võitjale 0,79 sekundiga, kolmandaks tuli itaallane Giovanni Franzoni (+0,90).

Odermatt teenis hooaja seitsmenda võidu. Ta on nüüd Wengenis kiirlaskumises alistamatuks jäänud kolmel järjestikusel aastal.

Eestlastest oli võistlustules Juhan Luik, kes sai kirja aja 1.38,37 ehk oli Odermattist 5,23 sekundit aeglasem ja lõpetas 53. positsioonil.

Odermatt juhib kiirlaskumise punktiarvestust 380 punktiga, talle järgnevad von Allmen (280) ja itaallane Dominik Paris (180). Üldarvestuses on Odermattil kirjas 1105 punkti ning lähim rivaal brasiillane Lucas Pinheiro Braathen kaotab talle 567 silmaga.