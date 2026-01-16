X!

Luik sai kuulsal mäel MK-kogemusi: siinsed nõlvad on hullumeelsed

Mäesuusatamine
Juhan Luik
Juhan Luik Autor/allikas: SCANPIX//IPA/SIPA
Mäesuusatamine

Šveitsis Wengenis toimunud ülisuurslaalomi MK-etapi võitis itaallane Giovanni Franzoni. Juhan Luik sai finišisse jõudnud meeste seas viimase ehk 47. koha.

Karjääri esimese MK-etapi võidu teeninud 24-aastane itaallane jõudis kuulsal rajal finišisse ajaga 1.45,19 ning edestas teiseks tulnud Austria mäesuusatajat Stefan Babinskyt 0,35 ja kolmanda koha saanud šveitslast Franjo von Allmeni 0,37 sekundiga. MK-sarja üldliider Marco Odermatt oli neljas.

Juhan Luik kaotas võitjale 7,89 sekundit ja sai 47. koha. Luik ütles, et ehkki tulemused seda ei peegelda, on sellisel võistlusel osalmine suur samm tema sportlaskarjääris. "Siinsed nõlvad on hullumeelsed. Kõik, kellega olen rääkinud, on öelnud, et läheb 2-4 aastat, et siinsete oludega harjuda – alles siis on lootust tulemusi teha." 

Lõpust startimine osutus sportlase sõnul tavapärasest keerulisemaks. "Esimesed 30 meest said päikesepaistelise ilma, siis aga tõmbas pilve, olud muutusid ja kiirused olid automaatselt madalamad. Ma ei taha aga öelda, et punktikohtadele sõitmine oleks võimatu. Kui mul oleksid tippmeestega võrdväärsed suusad ja varustus, ei oleks see ebareaalne. Mina aga alles maadlen sobiva varustuse leidmisega. Kui suured tiimid teevad hooaja alguses palju testimisi, siis mina pean ise aru saama, kas suusk ja määre toimivad või ei toimi," selgitas Luik.

Tema sõnul läks esimene võistluseelne treeningpäev korda, teine aga lendas vastu taevast. "Tahtsin katsetada uut suusapaari, kuid see ei toiminud. Rajal oli väga libe, kaotasin pidamise, seejärel haaras suusk järsku kinni ja tegin pirueti. Tõusin siiski püsti ja sõitsin sõidu lõpuni," rääkis sportlane. Võistluspäev läks Luige sõnul paremini. 

"Kõva närv oli sees ja enesekindlust vähe, kuid olen õnnelik, et sain raja lõpuni sõita. MK-oludes sõitmist ei olegi võimalik muudmoodi harjutada kui võisteldes," rääkis Luik. "Kui eemalt vaadates võib tekkida küsimus, mida Juhan siin üldse teeb ja miks ta jälle viimaste seas on, siis minu jaoks on juba ainuüksi MK-sarjast osavõtt midagi erilist – siinsed olud ei ole võrreldavad FIS võistluste või Euroopa karikasarjaga. Olen õnnelik, et saan seda kõike kogeda," lisas ta.

