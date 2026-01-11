Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

Laine sai esimesel laskumisel ajaks täpselt 1.00,00, mis oli 52 lõpuni jõudnud suusataja seas 49. Edasi teisele laskumisele pääses 30 paremat.

Laine selgitas, et tal ei õnnestunud sõidu jooksul sobivat rütmi leida​. "Hetkel ei ole soovitud minekut ja ma ei sõitnud ka nii hästi nagu näiteks Itaalias. Enesekindlus kõigub: kui ma lähen täiega ründama nagu Madonnas, siis ma ei tea, kas ma finišisse jõuan, teistpidi kui ma sõidan nii nagu täna, olen samuti edasipääsust väga kaugel."

Sportlane usub, et edasiliikumiseks tuleks esmalt samm tagasi astuda. "Tuleks teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde – treenida lihtsamate nõlvade ja lumeolude peal," pakkus ta lahendust.

"Hetkel ajame pidevalt taga maailmakarikale võimalikult sarnaseid olusid – jäiseid ja raskeid nõlvu. Mul on tunne, et lihtsamatel nõlvadel treenimine võiks olla abiks enesekindluse taastamisel. Igapäevaselt MK-oludes treenimine ja võistlemine tekitab tunde, nagu jookseks peaga vastu seina."

Probleeme ei ole Laine sõnul üksnes temal, vaid tiimil kui tervikul. "Kui välja arvata Sam Maes, siis ükski meie tiimiliige pole suutnud sel hooajal näidata, milleks ta on võimeline. Kui tundub, et minu seis on keeruline, siis meeskonnas on neid, kelle olukord on veel halvem," võrdles ta.

"Lõppkokkuvõttes vastutan loomulikult mina kui sportlane, aga usun, et ka kogu tiimi vaatest on vaja asju ümber mõtestada. Samuti tuleb analüüsida seda, kas meie tänane lähenemine on parim igale meie sportlasele. Kindlasti arutan seda lähiajal treeneritega ja mõtleme koos, milline oleks hea lahendus."

Ta rõhutas, et areng ei saagi olla sirgjooneline. "Vahepeal tulevad arenguhüpped - keegi läheb sinust mööda ja järgmine hetk lähed sina neist mööda minna. Lõppkokkuvõttes võistlen ma ennekõike iseenda ja rajaga, mitte ühegi teise sportlasega. Respekteerin ja austan neid, kes on suure sammu edasi teinud või midagi lahedat korda saatnud."

Adelbodenis teenis esikoha avalaskumise järel neljandat positsiooni hoidnud prantslane Paco Rassat (1.52,22). Tegemist oli tema karjääri teise MK-etapivõiduga pärast triumfi poolteist kuud tagasi Austrias Gurglis.

27-aastase Rassat' kõrval mahtusid pjedestaalile ka Norra mäesuusatajad Atle Lie McGrath (+0,18) ja Henrik Kristoffesen (+0,20). Esimesena jäi välja samuti Norra juurtega Brasiiliat esindav Lucas Pinheiro Braathen (+0,36).