Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

Nelja hüppemäe turnee kolmanda osavõistluse Innsbruckis võitis jaapanlane Ren Nikaido, kelle jaoks oli ühtlasi tegemist karjääri esimese MK-etapivõiduga.

24-aastane Nikaido hüppas esimeses voorus 131 meetrit ja teenis 139,8 punkti, mis tähendas liidrikoha jagamist austerlase Staphen Embacheriga.

Nikaido teise vooru sooritus oli austerlase omast 0,7 punkti võrra parem, kuid nende vahele pressis end avavooru järel neljandat positsiooni hoidnud turnee üldliider Domen Prevc (Sloveenia).

Ren Nikaido flies for his first ever World Cup win #fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/etTmPEpjnq — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) January 4, 2026

Kahe hüppe summas sai Nikaido 276,5, Prevc 276,0 ja Embacher 275,8 punkti. Ülejäänud seltskond jäi pisut kaugemale: neljas oli austerlane Jan Hörl (269,6) ja viies sakslane Felix Hoffmann (267,2).

Kaimar Vagul ei pääsenud kvalifikatsioonist edasi ja Artti Aigro on pärast kukkumist Garmisch-Partenkirchenis mitmenädalasel võistluspausil.

Kaks esimest hüppeturnee etappi võitnud Prevc säilitas kokkuvõttes liidrikoha. Tal on nüüd 895,8 punkti ehk koguni 41,4 punkti enam kui Hörlil. Samas jääb meeskonnakaaslasest vaid 0,3 punkti kaugusele Embacher. Nikaido kerkis kokkuvõttes neljandaks (841,7 punkti).

Hüppeturnee viimane osavõistlus toimub teisipäeval, 6. jaanuaril Bischofshofenis.