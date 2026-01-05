Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul teenis Nelja hüppemäe turnee viimasel osavõistlusel Bischofshofenis kvalifikatsioonis 65. koha ega pääsenud põhivõistlusele.

Vagul hüppas Austria suusahüppekeskuses 98,5 meetrit ja teenis 68,7 punkti. Temast tahapoole jäi vaid üks sportlane. Viimasena 50 hulka jõudnud suusahüppaja sai kirja 101,1 punkti.

Kvalifikatsiooni parimat õhulendu näitas turnee üldliider Domen Prevc, kes lendas 140 meetrit ja teenis 159,2 punkti. Paremuselt järgmised olid kohalikud hüppajad Stephan Embacher (153,0) ja Jan Hörl (149,9).

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro sai turnee teisel osavõistlusel Garmisch-Partenkirchenis viga ega osale lähinädalatel MK-etappidel. Milano Cortina olümpia kohal ripub küsimärk.

Nelja hüppemäe turnee viimase etapi põhivõistlus toimub teisipäeval, 6. jaanuaril.