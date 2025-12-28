Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

Artti Aigro hüppas pühapäeval 122 meetrit ning sai selle eest 112,5 punkti, mis andis talle kvalifikatsioonis 29. koha. 18-aastase Kaimar Vaguli õhulend kandus 112 ja poole meetri kaugusele, tasuks 110,5 punkti ning kvalifikatsiooni 42. koht.

Eelvõistluse parim oli viimasena torni läinud MK-sarja üldliider Domen Prevc koguni 139,5-meetrise hüppega (150,9 punkti). Philipp Raimund kaotas talle teisena 10,7 punkti, Daniel Tschofenig kolmandana 11,3 punkti. Viimase ehk 50. mehena pääses lõppvõistlusele soomlane Eetu Nousiainen, kes sai Vagulist 8,6 punkti vähem.

Nelja hüppemäe turnee teine osavõistlus toimub aasta esimesel päeval Garmisch-Partenkirchenis, 4. jaanuaril võisteldakse Innsbruckis ning 6. jaanuaril Bischofshofenis. Mullu teenis üldvõidu Tschofenig, kes edestas Jan Hörli ja Stefan Krafti.