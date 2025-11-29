Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

Ott Tänak lõpetas oma vähemalt täiskohaga sõitja perioodi viimase maailmameistrivõistluste ralli 11. kohaga. Juba enne viimast võistluspäeva Saudi Araabias oli selge, et siit midagi kõrgemat tulla ei saa.

Kui reede pärastlõunal tundus, et eestlane võib oma viimasel rallil sekkuda esikohaheitlusesse, tõmbasid 13. ja 14. katse rehvipurunemised sellele lootusele kriipsu peale. See tähendas, et pühapäeval tuli olla teepuhastaja rollis.

"Tänane päev polnud esimesena teel olemiseks parim," sõnas ta Hyundai pressiteate vahendusel. "See on olnud nõudlik etapp, aga püüdsime ikkagi head rütmi hoida ja head sõitu teha."

"Need autod on hetkel mootorispordis ühed paremad, nendega on väga tore sõita ja kindlasti ka neid väljastpoolt vaadata. Püüdsin tänast sõitu nautida ja ma väga nautisingi."

"Eks näis, mida tulevik toob," jätkas ta. "Ma ei tea, kui palju asjad muutuvad, aga vaatame, kuidas see spordiala tegutseb ja kuhu suunas läheb. Ma ei keera rallile selga, see on andnud mulle väga palju ja olen selle üle väga tänulik."

2009. aastal esimest korda MM-etapil osalenud Tänak tegi oma esimese stardi WRC autoga 2011. aastal Suurbritannias, jõudis esimest korda pjedestaalile 2012. aastal Sardiinias, olles kolmas, ja võiduni samuti Sardiinias 2017. aastal.

2019. aastal Toyota roolis ka maailmameistriks kroonitud Tänak on võitnud senise karjääri jooksul 22 MM-rallit, neist enim Soomes (2018, 2019, 2021, 2022) ja korra ka Eestis (2020). Tänavu jäi ainsaks etapivõiduks esikoht Akropolise rallil.