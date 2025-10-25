X!

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

Romet Jürgenson - Siim Oja
Laupäeval tõmmati joon alla autoralli Briti meistrivõistlustele, mille finaaletapil pälvisid Romet Jürgenson ja Siim Oja teise koha. Hooaja kokkuvõttes lõpetasid eestlased kolmanda kohaga.

Tänavuse Cambrian Rally avakatsel näitas võimu 21-aastane Max McRae (Škoda), kes on legendaarse Colini vennapoeg. McRae edestas avakatsel Briti meistrivõistlustel üldliidrit William Creightonit (Toyota) 5,9 ja Jürgensoni (M-Sport) 8,7 sekundiga. Jürgenson võitis järgmise katse, kuid hoolduspausile läksid eestlased neljandalt kohalt.

Pärast pausi sai eestlane aga hoo sisse ning võitis ralli neljanda katse, edestades Creightonit 7,2 sekundiga ning teisi konkurente enam kui kümne sekundiga. McRael lõhkes sel katsel ka rehv, mistõttu kerkiski liidriks Jürgenson.

Eestlane kasvatas oma edu viimaseks katseks 3,5 sekundi peale, aga McRae näitas otsustavatel kilomeetritel taset ja võitis lõpuks ralli Jürgensoni ees 5,6 sekundiga. Kolmandaks jäi Meirion Evans (Toyota; +23,9), kes tõukas Creightoni (+25,1) esikolmikust.

2023. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Creighton ja kaardilugeja Liam Regan kindlustasid Briti meistritiitli, hooaja kokkuvõttes jäi teiseks Evans ning Jürgenson saavutas kolmanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

