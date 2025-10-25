Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

Tänavuse Cambrian Rally avakatsel näitas võimu 21-aastane Max McRae (Škoda), kes on legendaarse Colini vennapoeg. McRae edestas avakatsel Briti meistrivõistlustel üldliidrit William Creightonit (Toyota) 5,9 ja Jürgensoni (M-Sport) 8,7 sekundiga. Jürgenson võitis järgmise katse, kuid hoolduspausile läksid eestlased neljandalt kohalt.

Pärast pausi sai eestlane aga hoo sisse ning võitis ralli neljanda katse, edestades Creightonit 7,2 sekundiga ning teisi konkurente enam kui kümne sekundiga. McRael lõhkes sel katsel ka rehv, mistõttu kerkiski liidriks Jürgenson.

Eestlane kasvatas oma edu viimaseks katseks 3,5 sekundi peale, aga McRae näitas otsustavatel kilomeetritel taset ja võitis lõpuks ralli Jürgensoni ees 5,6 sekundiga. Kolmandaks jäi Meirion Evans (Toyota; +23,9), kes tõukas Creightoni (+25,1) esikolmikust.

2023. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Creighton ja kaardilugeja Liam Regan kindlustasid Briti meistritiitli, hooaja kokkuvõttes jäi teiseks Evans ning Jürgenson saavutas kolmanda koha.