X!

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

Autoralli
Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

M-Spordi autorallimeeskonna juhid Malcolm Wilson ja Richard Millener usuvad Romet Jürgenson potentsiaali, aga ei soovi tema kutsumisega Rally1 masinasse kiirustada.

25-aastane Jürgenson võitis mullu juunioride MM-sarja, sai kutse FIA Rally Stari programmi ja on tänavu osalenud kuuel MM-etapil Fordi Rally2 autoga. Parimal juhul on ta tulnud Sardiinias ja Eestis viiendaks.

Eestlane on näidanud head minekut mitmetel MM-sarja mittekuuluvadel rallidel nagu Euroopa meistrivõistluste etappidel ja ka Hispaania meistrisarjas. "Malcolm usub Rometisse tohutult," sõnas Millener intervjuus väljaandele DirtFish. "Oli väga põnev näha tema kiirust, arvestades seniseid väheseid kogemusi, eriti Walesi asfaldil."

Kuigi M-Spordi järgmise hooaja sõitjate osa pole mitte miski paigas, siis Millener on Jürgensoni edutamise osas ettevaatlik. Põhjuse selleks annavad senised näited, sest nii Ott Tänak, Elfyn Evans kui ka Adrien Fourmaux' pidid vahepeal tagasi madalamasse klassi kolima.

"Mitte kellegi puhul ei ütle sa kunagi, et mitte iial, aga isiklikult oleksin väga ettevaatlik kellelegi liiga kiirelt liiga suure surve panemisel. Me oleme seda näinud ja me oleme seda varem teinud ning pidanud inimesed tagasi kutsuma. Ja nad said selles osas häid õppetunde," lausus ta.

"Praeguse seisuga sooviksin näha teda rohkem Rally2-ga võitmas, võib-olla ka mõnel MM-etapil ja seejärel mõistlikult jätkata. Aga see on suurepärane, et nii paljud inimesed vaatavad ja panid tema esitust tähele. See on number üks: ta on näidanud, milleks võimeline on juba karjääri nii varajases faasis."

M-Spordi võistkonnal on WRC2 arvestuse osas ka selged ärihuvid. Kuna tiim soovib müüa erasõitjatele oma autosid, siis peab keegi näitama nende konkurentsivõimet võrreldes konkurentidega ja seega on ka Jürgensoni sportlik edu selles arvestuses neile kindlasti meeltmööda.

Jürgensoni osalemist tänavusel hooajal on rahastanud FIA Rally Stari programm, mis saab aga aasta lõpus otsa ja siis peab eestlane leidma eelarvelisi vahendeid teisel moel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

15:26

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

06.10

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16.09

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

sport.err.ee uudised

17:20

Neinar Seli ettevõte jagab Eesti spordi toetuseks 150 000 eurot

16:44

Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

16:15

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

15:46

MM-finaalturniirile jõudnud Usbekistan palkas kuulsa peatreeneri

15:26

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

14:40

Pärm ja Kuusk võitsid rahvusvahelise külgvankrisarja

14:10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

13:43

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

13:14

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

12:46

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

12:18

Sporting pööras kaotuse võiduks, Tammeka sai Elvast esmakordselt jagu

11:43

Eesti maletajad panid soomlannad paika

11:38

KUULA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari? Uuendatud

11:12

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:05

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

09:24

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

06.10

Reimann ja EST1 Racing sihivad järgmisel hooajal pjedestaalikohti

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

06.10

ETV spordisaade, 6. oktoober

loetumad

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

06.10

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:05

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo