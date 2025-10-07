Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

M-Spordi autorallimeeskonna juhid Malcolm Wilson ja Richard Millener usuvad Romet Jürgenson potentsiaali, aga ei soovi tema kutsumisega Rally1 masinasse kiirustada.

25-aastane Jürgenson võitis mullu juunioride MM-sarja, sai kutse FIA Rally Stari programmi ja on tänavu osalenud kuuel MM-etapil Fordi Rally2 autoga. Parimal juhul on ta tulnud Sardiinias ja Eestis viiendaks.

Eestlane on näidanud head minekut mitmetel MM-sarja mittekuuluvadel rallidel nagu Euroopa meistrivõistluste etappidel ja ka Hispaania meistrisarjas. "Malcolm usub Rometisse tohutult," sõnas Millener intervjuus väljaandele DirtFish. "Oli väga põnev näha tema kiirust, arvestades seniseid väheseid kogemusi, eriti Walesi asfaldil."

Kuigi M-Spordi järgmise hooaja sõitjate osa pole mitte miski paigas, siis Millener on Jürgensoni edutamise osas ettevaatlik. Põhjuse selleks annavad senised näited, sest nii Ott Tänak, Elfyn Evans kui ka Adrien Fourmaux' pidid vahepeal tagasi madalamasse klassi kolima.

"Mitte kellegi puhul ei ütle sa kunagi, et mitte iial, aga isiklikult oleksin väga ettevaatlik kellelegi liiga kiirelt liiga suure surve panemisel. Me oleme seda näinud ja me oleme seda varem teinud ning pidanud inimesed tagasi kutsuma. Ja nad said selles osas häid õppetunde," lausus ta.

"Praeguse seisuga sooviksin näha teda rohkem Rally2-ga võitmas, võib-olla ka mõnel MM-etapil ja seejärel mõistlikult jätkata. Aga see on suurepärane, et nii paljud inimesed vaatavad ja panid tema esitust tähele. See on number üks: ta on näidanud, milleks võimeline on juba karjääri nii varajases faasis."

M-Spordi võistkonnal on WRC2 arvestuse osas ka selged ärihuvid. Kuna tiim soovib müüa erasõitjatele oma autosid, siis peab keegi näitama nende konkurentsivõimet võrreldes konkurentidega ja seega on ka Jürgensoni sportlik edu selles arvestuses neile kindlasti meeltmööda.

Jürgensoni osalemist tänavusel hooajal on rahastanud FIA Rally Stari programm, mis saab aga aasta lõpus otsa ja siis peab eestlane leidma eelarvelisi vahendeid teisel moel.