Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

Mäesuusatamine
Juhan Luik
Juhan Luik Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Mäesuusatamine

Sel nädalavahetusel kogus mäesuusataja Juhan Luik Itaalias Val Gardenas MK-etapil kogemusi kiirlaskumises ja ülisuurslaalomis.

Neljapäevases kiirlaskumises sai Luik 61. koha (+3.93), reedeses ülisuurslaalomis sõitis ta rajalt välja ja tulemust kirja ei saanud. Laupäevase kiirlaskumise võistluspäeva lõpetas sportlane 53. kohal (+5.22).

Luige sõnul pole asjad läinud loodetud suunas. "​Kaotus võitjale on olnud suurem kui sooviksin - ma ei tea, kas see on kinni minus või varustuses, aga kindlasti on see motivatsiooni alla tõmmanud. Ülisuurslaalomis sõitsin rajalt välja ebapiisava rajavaatluse tõttu, aga eks selliseid asju ka juhtub."

Viimasel võistluspäeva eel jäi Luik tõbiseks ning see muutis asjad eriti keeruliseks. "Kaamli hüppele järgnenud sektoris kaotasin liini ja see maksis mulle lõpus kätte. Kui oleksin selle sektori ilusti sõitnud, oleksin olnud kaotust umbes 3-3,5 sekundit ja sellega oleksin rahul olnud, arvestades, milliste tiimide ja sportlastega ma konkureerin," sõnas Luik.

Sportlase sõnul on aga iga MK-nõlvadel tehtud sõit väärtuslik. "Iga võistlus on minu jaoks väga oluline. Olen siin Val Gardenas saanud määrete osas palju targemaks ja firmadega kontakte loonud. Raske on lõpust startida, kuid eks kõik on seda teinud ja tuleb edasi pingutada. Eks see ole keeruline ja mentaalne mäng. Aga nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna paar-kolm aastat."

Järgnevalt on Luigel kavas võistelda 27. detsembril Livignos toimuval ülisuurslaalomi MK-etapil. "Jõuludeks lähen Saksamaale. Kui tervis on piisavalt hea, olen igal juhul Livignos stardis," ütles ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

