Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru rennisõidus võistlemas
Kelly Sildaru rennisõidus võistlemas Autor/allikas: Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusatamise MK-etapil Hiinas Secret Gardenis jõudis Kelly Sildaru rennisõidus 10. tulemusega finaali.

Enam kui aasta pikkuse pausi järel võistlustules olnud Sildaru tegi avalaskumisel 73,00 punkti väärilise soorituse. Teisel laskumisel ei suutnud ta oma tulemust parandada.

Sildarul enne starti suurt närvi ei olnud. "Üllataval kombel olin ma päris rahulik. Kui tavaliselt olen juba hommikul natuke närvis ja toit ei lähe sisse, siis täna seda ei olnud. Arvan, et see on seotud sellega, et mul ei olnud tänaseks suuri ootusi. Tahtsin lihtsalt iseendale näidata ja tõestada, et ma oskan suusatada ja tean, kuidas trikke tegema peab. Mõtlesin, et lähen ja naudin sõitu ja võtan sellest maksimumi. Eks loomulikult lõpus väike närv sisse tuli, aga väike närv on alati hea ja positiivne," ütles ta.

Esimeses sõidus tegi Sildaru trikid right 540 mute, left 540 mute, left alley oop tail, right alley oop tail, right 720 tail, switch left 540 safety ja switch right 360 japan. "Üks trikk oli veel teise sõidu jaoks varus, mida ma ei jõudnud treeningutel eriti harjutada. Kuna aga teise sõidu kaks esimest hüpet ei õnnestunud nii hästi kui esimesel, siis eeldasin, et sealt ei tule paremat skoori ja otsustasin seda trikki sel korral ikkagi mitte teha. Ma arvan, et see oli tark," märkis ta.

Muus osas jäi Sildaru oma sooritusega rahule: "Kõik õnnestus nii nagu ma lootsin, ehk isegi veidi paremini. Oli asju, millega ma end treeningutel üllatasin, näiteks minu hüpped olid keskmisest kõrgemad. Usun, et üldkokkuvõttes andsin endast maksimumi ja võin oma sooritusega rahule jääda."

Grete-Mia Meentalo sai esimesel laskumisel kirja 6,50 punkti ning teine laskumine tõi talle 44 punkti. Kokkuvõttes sai 17-aastane Meentalo 26 naise konkurentsis 22. koha.

Kvalifikatsiooni võitis hiinlanna Eileen Gu 92,75 punktiga. 80 punkti piiri ületasid veel britt Zoe Atkin (91,75), hiinlanna Fanghui Li (88,25), austraallanna Indra Brown (85,00) ja hiinlanna Kexin Zhang (80,25).

Kvalifikatsiooni kümme paremat võistlevad finaalis Eesti aja järgi reede öösel vastu laupäeva. Sildaru sõnul on konkurents tipus tihedamaks läinud ning ta ootab põnevusega finaalvõistlust.

"Naissõitjate keskmine tase on tõusnud. Finaalis saab nüüd ainult paremini minna, sest olen kindlustanud koha esikümnes. Plaanin oma sõitu veidi muuta ja veel parema soorituse teha, kuid suuri ootusi mul esimeseks võistluseks ei ole. Praegu on fookuses võistluspinge ja -tingimustega harjumine. Kuna olen viimase kolme aasta jooksul väga vähe võistelnud, siis annan endale aega, et see meelde tuletada," sõnas Sildaru.

Toimetaja: Henrik Laever

