Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

Suusahüpped
Nozomi Maruyama
Nozomi Maruyama Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Suusahüpete naiste maailmakarikaetapil Klingenthalis võitis reedel jaapanlanna Nozomi Maruyama, kes edestas ühe punktiga sloveenlannat Nika Prevci.

27-aastane Maruyama hüppas avavoorus 130 meetrit ja kogus 123,5 punkti, millega asus liidriks. Teises voorus oli tema hüpe paremuselt kolmas, kuid sellest piisas.

Teise vooru parima õhulennu tegi Prevc, kes tõusis sellega kolmandalt kohalt teiseks, aga hooaja kolmas etapivõit jäi saavutamata.

Kui Maruyama kogus 240,5 ja Prevc 239,5 punkti, siis kolmandaks tuli 231,9 punktiga austerlanna Lisa Eder. Avavooru järel teist kohta hoidnud Anna Odine Ström pudenes teise vooruga kuuendaks (223,5 punkti).

MK-sarja üldliidri positsiooni kindlustanud Maruyama võitis hooaja kolm esimest võistlust: kaks Lillehammeris ja ühe Falunis. Prevc oli parim Faluni teisel võistlusel ja eelmisel etapil Wisla mäel, kus ühe esikoha sai ka Ström.

Naised hüppavad Klingenthalis ka laupäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

