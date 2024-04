Tänak: WRC tuleviku üle otsustavad suvalised inimesed

Autoralli MM-sarja ootab tõenäoliselt järgmistel aastatel ees suurejooneline muudatus, et spordiala ligipääsetavamaks ning populaarsemaks kujundada. Rahvusvaheline autoliit (FIA) arutles veebruaris sarja tuleviku üle ning otsustas, et järgmisest hooajas loobutakse põhiklassis hübriidtehnoloogiast.

Kuid arutelud ala muutmisest on laual olnud juba mõnda aega ning eelmisel aastal kohtus FIA pilootide komisjoni asepresident Petter Solberg ekipaažidega.

Peaaegu aasta hiljem aga suurt selgust tekkinud ei ole. Äsja Keenias toimunud mõõduvõtul ütles Hyundai autorallivõistkonna juht Cyril Abiteboul, et tahaksid järgmise hooaja tehniliste regulatsioonide osas kiiremaid otsuseid. Lisaks on oma pahameelt väljendanud muuseas Sebastien Ogier, Thierry Neuville ning Ott Tänak.

Ott Tänak - Martin Järveoja Keenia MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Ralliportaal DirtFish kõneles Keenias eestlasega MM-sarja tulevikust ning FIA otsusest vähendada Rally1 ja Rally2 autode jõudluse vahet. "See on teinud asja keerulisemaks kõikide võistkondade ja tootjate jaoks. Ja paljud inimesed on väga keerulises olukorras, sest uus hooaeg aina läheneb. Ja neid otsuseid pole isegi veel hääletusele pandud," sõnas Tänak.

Hyundai on viimased kuud arendanud võimsamat Rally1 autot just praeguste regulatsioonide järgi, kuid töö on hetkel pausile pandud, sest võistkonnal pole aimdust, kui võimas see auto olla võib.

"Keeruline asi on veel see, et meie spordiala ei ole justkui kontrolli all. Suvalised inimesed teevad suvalisi otsuseid ja tulevikuks mingit selget visiooni ei ole. See on väga murettekitav," ütles Tänak. "Meie sport pole heas kohas ja seda hoiavad jalul vähesed meeskonnad. Need otsused tehti ära ja võistkondadega ei räägitud."

Alates 2026. aastast on Rally1 autode võimsuse ülempiiriks 330 hj, kuid Rally2 autode puhul lubatakse alates järgmisest aastast kasutada muuseas uut käigukasti, suuremat väljalaskesüsteemi ja suuremat tagatiiba. Need muudatused peaksid aitama vähendada Rally1 ja Rally2 masinate jõudluse vahet.

Tänaku toob see aga esile ohutuse küsimuse. "Me vähendame jõudlust Rally1 autodes, mille raam ja turvapuur on spetsiifiliselt sõitjate kaitseks tehtud. Ja siis anname Rally2 autodele rohkem võimsust, kuid neil pole sääraseid vahendeid," sõnas eestlane. "Ma olen tõesti üllatunud, et sõitjad sellise vastutuse vastu võtsid."

"Jah, ralli on alati riskantne olnud, aga mind üllatab, et seda nüüd tehakse, sest pikemat aega on ohutus olnud prioriteet üks. Ma olen hämmingus sellest, kuidas neid asju läbi viiakse," jätkas Tänak, kes lisas, et WRC peaks mõtlema ka selle peale, kuidas ala populaarsust suurendada.

Tänavune autoralli MM-sarja hooaeg jätkub Horvaatia ralliga, mille esimene kiiruskatse toimub 18. aprillil.