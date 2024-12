Ralliekspert MM-sarja uuest ajastust: suur osa vaatemängust on tehnika ise

Möödunud nädalal kinnitas Rahvusvaheline Autoliit ehk FIA 2027. aastast autoralli MM-sarjas WRC-klassi masinatele kehtima hakkavad reeglid.

Praeguste Rally1 masinatega siis enam ei jätkata. Uued tippautod hakkavad rohkem sarnanema praeguste Rally2 autode või teisiti kirjeldades klassikaliste R5 autodega. Tippautodele kehtestatakse 345 000 euro suurune hinna ülempiir. Lisaks kärbitakse kulusid tiimiliikmete arvu ja kohapealset logistikat vähendades ja muutes.

Inseneridel võiks vabadust juurde tulla, sest teoorias on võimalik võistelda erinevat liiki mootoritega. Tähtis on auto kaal, mis ei tohi ületada 1230 kilogrammi – kere võib aga baseeruda nii maasturil, sedaanil kui ka luukpäral. Reeglid on mõeldud kehtima kümme aastat, kuni aastani 2036.

"Eks see sari tegelikult on mõneti oodanud või nõudnud, kohati isegi karjunud vajadusest muudatuste järgi. Midagi peab ju muutuma," ütles Murakas. "2027. aasta Rally1 autode muudatuste põhiline eesmärk on see, et saada juurde tootjaid. Kui kaardistust ja analüüsi on tehtud, siis paistab välja, et number üks mure on see, et kulud on liiga suured. Praeguse info põhjalt ongi mindud seda tegema, et vähendatakse kulusid."

"Aga mis tundeid see tekitas? Esimese hooga tundus, et on muudatused ja nüüd on kuhugi suunas liikumine, aga nüüd süvenedes jääb õhku päris palju küsimusi. Nagu ikka iga muudatusega - kas see toob soovitud edu ja kuidas see välja nägema hakkab?" lisas ekspert.

Sebastien Ogier Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA

Muraka sõnul on tehnikaspordis sportlaste endi soorituste kõrval sama oluline ka tehnika ise. "Muidu pole viisakas paralleele tuua, aga areng ei toimu jalgpallis ju sellest, et jalgpall areneb - see pall ise - arenevad ikkagi taktikad, mängud ja füüsilised oskused. Tehnikaspordis see nüanss ongi, et üks väga suur osa vaatemängust on tehnika ise ja nüüd väga suur küsimus tekib, kas tehnika enam on nii kõrgetasemeline ja muudest asjadest üle, et annaks selle mõõdu välja," rääkis ta.

Rally1 autodele kehtestatakse hinnapiiriks 345 000 eurot, mis on Muraka sõnul praegustest autode hinnast vähemalt kaks korda odavam. "R5 autode hind on täna 300 000, kui räägime uutest autodest. Nad kisuvad sinna juurde ja kui on kiiresti vaja vajalike lisadega, siis oleme kuulnud 320 ja 330 tuhat," ütles ta. "Kui uus Rally1 auto peaks olema 345, see ei tundu reaalne ja loogiline. Siis see vahe jääb liiga pisikeseks Rally2-ga, seda on öelnud välja ka kõik tootjate pealikud, nii Hyundai kui Toyota oma. Nad küll prognoosisid erinevaid numbreid, mis see olla võiks, aga minu jaoks on seda raske uskuda, et see sinna 345 000 piiri jääb."

Hinnapiir toob küll autode valmisseadmisel uusi väljakutseid, aga inseneridele on jäetud enam vabadust, sest suured otsused auto osas on jäetud lahtiseks. Muuseas saavad tootjad valida ka keretüübi vahel ehk MM-sarjas võib ühel hetkel ainult luukpärade asemel näha ka sedaane ning maastureid.

"Nende autode kere ja turvapuur pannakse paika, piltlikult öeldes saab sinna siis istutada erinevate autotootjate keresid peale või üldse uut kontseptsiooni, on mingi inseneri looming. See on jumala õige suund, peaks olema hea eeldus küll, mis peaks tooma tootjaid sarja juurde," arvas Murakas.

"See võib kahtlemata tuua kaasa erameeskondade liitumist. Kui kulubaas tuleb nii palju alla, auto ülalpidamine ja arendamine läheb nii palju lihtsamaks, siis kahtlemata võime näha suurte tootjate kõrval tugevaid eratiime. Seda võib see kindlasti tuua kaasa, see on positiivne nähtus," lisas ta.

Roland Murakas Autor/allikas: ERR

Reeglid kehtestati aga kümneks aastaks, mis võib Muraka sõnul omakorda probleeme luua. "Kui mõtleme, kui palju kümne aastaga on tänaseks autod muutunud, siis kui rangelt need raamid paika pannakse ja kui rangelt nende külge kümneks aastaks jäädakse," ütles ta.

"Kui samal ajal Rally2 autod võivad edasi areneda, siis on meil võib-olla seitsme aasta pärast olukord, kus Rally2 autod on kiiremad kui Rally1 autod. Aga seda ei saa lasta juhtuda, selle aja peale tehakse uuesti reegleid ringi," jätkas Murakas.

"Muudatused on oodatud ja vajalikud, et ala populaarsust tõsta ja osalejate arvu tõsta, selles mõttes vaatame positiivselt muudatuste poole. Aga on nüansse, mis vajavad lahendamist - hinnapiir ja pikkus, homologeeringu pikkus - kuidas need aja jooksul lahenevad. Aga seda on kõige õigem hinnata tagantjärele," lisas ekspert.

"See, et see tehnika pool ei ole enam nii tipus kui täna on, see ei paista välja ja ei ole nii oluline. Siis läheks kõik õigesti. Aga kui see hakkab õudselt pärssima, et auto on liiga paljudele kättesaadav, siis on jälle teistpidi küsimus," lõpetas Murakas.