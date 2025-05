Autoralli MM-sari valmistub Rally1 autode asendamiseks

Autoralli MM-sarjas võisteldakse veel tänavu ja järgmisel hooajal praeguse põlvkonna masinatega, aga 2027. aastal hakkavad WRC-klassi masinatele kehtima uued reeglid. Praeguste Rally1 autodega sõidetakse 2026. aasta hooaja lõpuni, misjärel tuleb kasutusele uus homologatsioonitsükkel, mida nimetatakse esialgselt WRC27-ks.

Uued tippautod hakkavad rohkem sarnanema praeguste Rally2 autode või teisiti kirjeldades klassikaliste R5 autodega. Tippautodele kehtestatakse 345 000 euro suurune hinna ülempiir. Lisaks kärbitakse kulusid tiimiliikmete arvu ja kohapealset logistikat vähendades ja muutes.

FIA tehnikajuht Xavier Mestelan Pinon ütles sel nädalal ralliportaalile DirtFish, et autoliit plaanib 2027. aastal terve "rallipüramiidi" ümber teha. "Me ehitame uue püramiidi. Rally1 autod kaovad, peame praeguse püramiidi üle vaatama," sõnas Pinon.

FIA võistlustel saab võistelda viies võistlusklassis, alates Rally1 autodest kuni Rally5 autodeni. Kõrgeimas kolmes klassis on autod nelikveolised, Rally4 ja Rally5 autod on pigem mõeldud juunioride võistlusteks ning on esiveolised. FIA sõnul valmistutakse juba Rally1 autode kadumiseks ette.

"Peame uute regulatsioonide taustal täpselt teadma, mis kategooriast me teisena räägime. Kas see on praegune Rally3? Kas peame praegusi Rally3 autosid ümber seadistama?" jätkas Pinon. "Peame olema paindlikud ja see pole lihtne."

Ott Tänak ja Martin Järveoja. Autor/allikas: Hyundai Motorsport Media

Hyundai võistkond on väljendanud, et tahaks autode reklaamimiseks MM-sarjas kasutada rohkem elektrit ning alternatiivseid ajameid. Keenia ralli eel kirjutati meedias, et tootja on otsustanud juba tänavuse hooaja lõppedes MM-sarjast loobuda ning teistele võistlussarjadele keskenduda. FIA soovib aga panustada sisepõlemismootoritele.

DirtFish kirjutas, et vähemalt esimesel hooajal uute regulatsioonide all kõlab radadel sisepõlemismootori möire. Ühe variandina oleks uudsemaid tehnoloogiaid kasutada madalamates klassides, aga FIA tehnikajuht sellele plaanile heakskiitu ei annaks.

"Meil juba on võimalus teha Rally5 autod elektriautodeks. Aga see tehnoloogia on siiani liiga kallis," rääkis Pinon. "Me peame arvestama, et fännid peavad selle otsusega samuti leppima. Ralli on lõppude lõpuks meelelahutus. Isiklikult olen arvamusel, et elektriautod ei ole ralli jaoks parim lahendus. Vähemalt mitte täna.

"Ma toetan elektritehnoloogiat, aga rallis ainult elektril sõitvaid autosid kasutada pole parim viis rallit edendada. Paljud inimesed ootavad heli, see oleks kompromiss," lisas autoliidu tehnikajuht.

FIA ralliosakonna (road sport) juht, eestlanna Emilia Abel lisas, et ohutus on samuti olulisel kohal. "Ralli oma olemuselt, kui see läheb kuhugi kaugele... Palju lihtsam on midagi hallata, kui see on ringrajal. Märksa raskem on midagi hallata, kui see asi on sadade kilomeetrite kaugusel loodud hooldusalas," sõnas Abel.

Tänavuse hooaja autoralli MM-sari jätkub mai keskel Portugalis toimuva etapiga.