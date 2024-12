Rallimaailma tipp on visiooni kohaselt muutumas odavamaks ja kättesaadavamaks

Autorallimaailmas on juba pikalt kestnud debatt spordiala tuleviku ja jätkusuutlikkuse osas ning ajakirjanduse andmetel esitatakse rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordinõukogule just sellest lähtuv visioon.

Uue plaani kohaselt jääks 2027. aastast eliitkategooria nimetuseks endiselt Rally1, aga sisuliselt saavad need olema pigem Rally2 stiilis autod: üle võetakse mootorid, jõuülekanded ja pidurisüsteemid. Välimuselt oleksid nad küll sarnasemad praegustele Rally1 masinatele.

Vastavalt visioonile ei tohiks ralliauto hind ületada 345 000 euro piiri ehk jääks umbes samasse hinnaklassi, kui olid 2012.-2016. aasta WRC masinad. Lisaks näeb kava ette regulatsiooni muutmist nii, et kahaneks rallidele sõitev personal, mis omakorda suurendab tootjate investeeringutasuvust.

"Väljakäidud ideele on pooldajaid ja vastaseid, aga kui jääme ausaks, siis kas see halvendaks praegust olukorda?" küsis üks anonüümseks jäänud allikas DirtFishi vahendusel. "Üldsegi mitte."

"Meil on reaalne võimalus tasavägiseks võistluseks - enam kui 1500 autot üle maailma saavad 2027. aastal võistelda üsna sarnastel tingimustel WRC võitude eest. Kuidas see ei saa olla hea?"

"Ma ütleks lausa, et potentsiaalselt on need spordiala päästvad regulatsioonid. See on nii suur asi."

FIA mootorispordinõukogu arutab visiooni järgmisel nädalal Rwanda pealinnas Kigalis toimuval nõupidamisel.