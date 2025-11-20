X!

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

Lancia Ypsilon Rally2
Lancia Ypsilon Rally2 Autor/allikas: Stellantis
Autoralli MM-sarja võidukaim tootja Lancia teatas sel hooajal, et naaseb järgmise hooaja avaralliks Monte Carlos uue Ypsilon Rally2 autoga.

Viimati 1993. aastal MM-sarjas osalenud Scuderia Lancia võitis aastail 1974-1992 kümme tootjate tiitlit, nelikveoliste Deltadega võideti koguni kuus tiitlit järjest. Autotootja Stellantis teatas tänavu Tšiili ralli eel, et naaseb järgmisel hooajal MM-sarja ning paneb hooaja avaralliks Monte Carlos välja Ypsiloni Rally2 auto.

Stellantis korraldas sel nädalal suure esitluse, milles arutati ka rallivõistkonna tuleviku üle. Kuivõrd MM-sarja hooajal on jäänud veel üks etapp sõita, ei saanud sõitjate koosseisu välja kuulutada, aga portaali DirtFish sõnul saab üheks sõitjaks seni Citröeni esindanud Yohan Rossel. Prantslane oleks loogiline valik, sest Lancia uus ralliauto on ehitatud Citröeni C3 platvormile.

"Meie ambitsioon on üpris selge," ütles Stellantise mootorispordi klientide osakonna juht Francois Wales. "Me tahame konkureerida, aga ei ole siin ainult, et mõni ralli võita. Meie eesmärk on, et üks meie sõitjatest kindlustab järgmisel aastal WRC2 MM-tiitli."

"2025. aasta hooaeg pole veel läbi, seega ei tohi me lepinguliselt veel oma sõitjate nimesid avalikustada. Loodetavasti saame juba lähinädalail oma koosseisu välja kuulutada," sõnas Wales. "Meie sihtmärkideks on sõitjad, kes on juba [WRC2] klassi tipus. Neid iseloomustab see, et nad on tiitlipretendendid."

WRC muudab 2027. aastast tehnilisi regulatsioone ning plaanib teha MM-sarja tootjatele lihtsamini kättesaadavaks, mis tähendab, et kõrgeimas võistlusklassis võisteldakse praeguste Rally2 autode võrreldavate masinatega. Lancia tagasitulek näitab, et see võis sarja püsivuse mõttes olla õige otsus.

Lancia kinnitas ühtlasi, et on ehitanud valmis vaid Rally2 auto ja ei keskendu 2027. aasta regulatsioonidele. "Lõppude lõpuks on [Rally2] auto tootmine märkimisväärselt odavam," sõnas Stellantise mootorispordi osakonna juht Eugenio Franzetti portaalile motorsport.com. "Me saame seda toodet müüa, raha teenida ja sama autoga ka kohalikes sarjades osaleda. See tasuks meie investeeringu ära."

Tänavune MM-sarja hooaeg lõppeb esimese Saudi Araabia MM-ralliga, mis saab alguse 26. novembril. Sündmuste käiku vahendab ikka ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

