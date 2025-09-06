WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

Rahvusvaheline autoliit (FIA) teatas augusti lõpus, et paneb autoralli MM-sarja kommertsõigused 25 aastaks pakkumisele. Rallisõitjad olid selle otsuse üle valdavalt õnnelikud ja Ott Tänak ütles, et sport vajab hädasti muudatust.

FIA teatas augustis, et läbirääkimised praeguse promootoriga ei kandnud vilja ning alaliit on otsustanud sarja kommertsõigused vabale turule viia. Ralliportaali DirtFishile teadaolevalt on investeerimispank JP Morgan hinnanud õiguste väärtuseks 500 miljonit eurot, WRC õigused kuuluvad Red Bull GmbH ja KW25 ühisettevõttele WRC Promoter GmbH.

DirtFish täpsustas, et FIA võtab pakkumisi kuni selle aasta novembrini ning konkursi võitja kuulutatakse tõenäoliselt välja 12. detsembril, kui FIA valib uue juhatuse. MM-sari vahetaks ametlikult promootorit 2026. aasta 1. jaanuarist.

"Seda muudatust on kriitiliselt vaja," ütles 2019. aasta maailmameister Ott Tänak (Hyundai) portaalile.

"Esmatähtis on muidugi ära oodata, kellest saab uus promootor ja mida nad toovad. Vajame kedagi, kellel on [praegusest promootorist] täiesti teistsugused vaated," jätkas Tänak. "Palju on räägitud sellest, et see sport on liiga kalliks läinud, mistõttu on tehnilisi regulatsioone muudetud. Minu silmis ei muuda need midagi."

Lisaks WRC-le kuuluvad promootorile ka WRC2 ja EM-sarja (ERC) kommertsõigused, aga Tänaku sõnul ei aita Rally2 autodele minek MM-sarjale kaasa. "Me näeme, et ERC, kus kõik sõidavad samade autodega (Rally2 - toim), on seis võrdne. Aga keegi ei jälgi tiitliheitlust. Kui vaadata Prantsusmaa velotuuri, siis nende võistkondade eelarved on 50-60 miljonit. Ja nad sõidavad ratastega," sõnas Tänak.

"Selgelt pole praegu asi rahas, vaid milleski muus. Ma siiralt loodan, et keegi toob alasse uut perspektiivi," lisas eestlane.

Tema tiimikaaslane Thierry Neuville sai Paraguay rallil rääkida FIA presidendi Mohammed Ben Sulayemiga ning ütles, et pooldab autoliidu otsust. "Me peame lihtsalt tegelema sellega, et see läheks võimalikult kiiresti. Teame väga hästi, kui keerulised ja aeganõudvad sellised hanked on," rääkis belglane. "Ma ütlesin [Ben Sulayemile], et nad teeksid selle muudatuse ära enne 2027. aasta hooaega, et siis saaks juba uued elemendid kasutusele võtta."

Tänavune autoralli MM-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Tšiilis.