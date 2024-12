Võimalikud reeglimuudatused teevad rallirahva ärevaks

Kuna kuuldavasti planeerivad rallijuhid alates 2027. aastast muuta Rally1 ja Rally2 kategooria masinad tehniliselt sarnasemateks, siis teatud rallidel võivad Rally2 kategooria masinad hakata esimesi ohustama.

See kehtib etappidel, kus tagant startimine on eelis ja see eelis võib olla suurem kui on Rally1 masina tehnilised eelised. See omakorda võib tähendada erasõitjate võidukäiku, mis kahandaks jällegi tehasetiimide huvi.

"Ma olen Rally2 autode kasutamise osas Rally1 autodena väga mures," lausus värske maailmameister Thierry Neuville väljaandele DirtFish. "Kuidas sa haldad rahvuslikke meistrivõistlusi? Praegused Rally2 autod sõidavad kiiremini kui uued Rally1 autod."

"Kui sa stardid teiselt või kolmandalt positsioonilt ja teine stardib 45. kohalt, siis erasõitja sõidab kiiremini kui tehasesõitja."

Neuville'i muret jagab tema tulevane tiimikaaslane Adrian Fourmaux, kelle sõnul võiks lahtise kattega teedel olla strateegiliselt kasulikum tagant Rally2 autoga startimine.

"Rally2 auto eelise juures, kui ta stardib 40. kohalt - kus sul on võib-olla Rally1 kategoorias 30 lisahobujõudu -, arvan, et kruusal on mõistlikum startida Rally2 masinaga ja 40. kohalt kui Rally1 masinaga esikohalt. Seetõttu vajame Rally1 kategoorias paremat jõudlust."

Neuville'i sõnul kahandaks selline stsenaarium ka tootjate huvi. "Lõpuks on see lihtsalt erasõitjate ralli ja ei enamat. Nii et olen selle üle väga mures," teatas belglane.

Hyundai sõitjatega on selles küsimuses samal lainel ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala. "Nad on võimetelt üsna lähedal. Ma arvan, et see on ka eesmärk: FIA tahab neid lähemale tuua, et aidata noori sõitjaid. Aga kindlasti peab seal olema vahe," sõnas soomlane.

"Peame olema ettevaatlikud, et autode vahel oleks endiselt vahe. Kui nad on liiga sarnased, siis miks osta Rally1 auto, kui ka Rally2 auto on juba kiire? Nii ei too see Rally1 kategooriasse erasõitjaid."

"Minu meelest peaks Rally1 auto olema vähemalt sekundi kilomeetri kohta Rally2 autost kiirem. Praegu, sõltuvalt olukorrast on see kuskil kaks sekundit kilomeetri kohta. Asfaldil vahel ka kaks ja pool sekund. Aga eesmärk on üks sekund."

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordinõukogu peaks kinnitama reeglid alates 2027. aastast kolmapäeval Rwanda pealinnas toimuval nõupidamisel.