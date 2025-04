Rallikonflikt: Hyundai tahab rohkem tulevikutehnoloogiat, FIA panustab vanale

Hyundai tulevik autoralli maailmameistrivõistluste sarjas on olnud vastavates ringkondades pikalt jututeemaks ja selles valguses on väga oluline, millised kokkulepped saavutatakse 2027. aastaks. Nendeni aga veel jõutud ei ole.

Sel ja järgmisel aastal võisteldakse MM-sarjas veel praeguse põlvkonna masinatega, aga 2027. aastal käivitub uus tsükkel ning sellega seoses pole kõik detailid veel kinnitatud. Praeguse seisuga näib rahvusvaheline autoliit (FIA) soosivat üknes puhtakujulise sisepõlemismootori kasutamist ja see ei pruugi olla Lõuna-Korea autotootjale meeltmööda, sest Hyundai tehnoloogiad on mitmekesisemad ja firma võib soovida reklaamida ka oma muid tooteid.

Hyundai võistkonna tehniline direktor Francois-Xavier Demaison sõnas, et neil on soov ehitada tulevikuato, aga praegused 2027. aasta reeglid pole nende jaoks sobivad. Samuti kohutab neid kitsas ajaaken arendustööks. "Praeguste reeglite juures on meil raske otsuseid langetada. Täiemöödulise ICE-ga (sisepõlemismootor) auto ei ole tegelikult see, mida selline tootja nagu Hyundai on valmis ralli kaudu promoma," sõnas ta intervjuus väljaandele DirtFish.

Rally1 autodega sõidetakse 2026. aasta hooaja lõpuni ja seejärel tuleb kasutusele uus homologatsioonitsükkel nimega WRC27. Uute autode valmistamise piirkulud on usutavasti 345 000 eurot ning erinevad raami ja kerega seotud reeglid kinnitatakse ilmselt augustiks. Hyundaile valmistab aga rohkem muret mootor. "Ülejäänuga oleme üsna rahul," lisas Demaison. "Ma arvan, et paindlikkus šassii osas ja see, et me ei pea arendamist alustama näiteks tänavasõiduauto kerest, annab rohkem võimalusi ja paindlikkust."

"Me peaks püüdma saavutada suuremat mitmekesisust, et me ei saaks üksnes samasuguseid autosid, mis on optimeeritud üksnes jõudluse osas. Nii et jah, meil oleks hea meel näha sisenemas WRC-sse erinevat tüüpi autosid ja seejärel võib-olla mingil moel jõudluse võrdsustamist, et kõik saaks võitude nimel heidelda."

Kui Demaisonilt küsiti, kas Hyundai osaleb 2027. aastal autoralli MM-il, kui ainsaks võimaluseks oleks sisepõlemismootor, vastas ta: "Teine probleem on see, et 2027 on meie jaoks liiga vara ja ma arvan, et mitte ainult meie jaoks."

"See on kulupiiranguga auto, mis tähendab, et valideerimis- ja disainiprotsess on seda tüüpi auto puhul pikem. Sa disainid autot võimalikult heaks, aga pead arvestama ka kuludega. Tavaliselt tuleb teha mitu disainitsüklit, et jääda kulupiiresse."

Demaisoni sõnul võtab detailide kallal töötamine aega. "Praegu pole meil piisavalt aega autot disainida ja ehitada ning seda ka piisavalt testida, et alustada viieaastast homologiseerimisperioodi," lisas ta ja ütles, et neil siiski kindel soov tuua autosse rohkem tehnoloogiat. "Me tahame rohkem tehnoloogiat jõuallikasse ja veel rohkem ülejäänud autosse - see peab olema midagi enamat kui tavaline sisepõlemismootoriga auto," ütles Hyundai tehniline direktor.

Hyundai Motorsport Autor/allikas: Hyundai Motorsport

"Keeruline on paluda Korea ülemustel investeerida palju raha MM-sarja, kus ei saa midagi reklaamida. Oma tänavasõiduauto ja oma tehnoloogia reklaamimine on Hyundai jaoks väga oluline," rõhutas ta. "Me ei langeta enne ühtegi otsust enne, kui teame, kuhu WRC liigub. Seega, kui FIA usub, et Hyundai osalemine on oluline [siis peavad nad midagi muutma]."

WRC promotsioonifirma vanemspordidirektor Peter Thul on siiski optimistlik ja ütles, et arutelud käivad ja kõik ideed on laual. FIA tehnikajuhi Xavier Mestelan Pinoni sõnul tegeletakse ka Hyundai mootorimurega, aga mitte 2027. aastaks, vaid kaugemaks tulevikuks, sest muud huvid soosivad lähiaastatel just üksnes sisepõlemismootoritele panustamist.

"Esiteks on meil regulatsioon olemas - see saab olema puhas sisepõlemismootor," sõnas ta. "Mingil hetkel avame võimalusi ka muud tüüpi toodetele nagu on regulatsioonis ka kirjas ja me nimetame seda paindlikkuseks."

Mestelan Pinon ütles, et pole teada, milline on näiteks hübriidide või elektriautode tulevik. "Kui viie aasta pärast on vajadus ümber kohaneda, siis saame seda teha. Aga täna ei saa ma öelda, millal avame regulatsiooni hübriidi või elektriautod jaoks või mille iganes jaoks, mida soovite." Tema sõnul on sisepõlemismootor lähiajal lihtsalt parim lahendus ja kui tootjad tahavad kasutada muud, siis on selleks teised sarjad. "Praegu peame kasutama maksimaalselt ära meelelahutuselementi. Seetõttu kaalume lühiajaliseks kasutuseks sisepõlemismootorit. See on parim valik," lisas FIA tehnikajuht.

"Kui mõni tootja soovib reklaamida oma tehnoloogiat, hübriidi või vesinikku, siis on selleks teised meistrivõistlused. FIA sarjade portfell on väga lai. Tänasel päeval usume ralli tuleviku olevat puhtalt sisepõlemismootorite päralt. Kui olete tootja ja soovite reklaamida vesinikku, siis saate tulevikus kasutada Extreme H või WEC sarju. Kui tahate promoda elektriautosid, siis on selleks vormel-E."

Mestelan Pinoni sõnul on arusaadav, et tuleviku ennustamine on keeruline nii tootjate kui ka sarja korraldajate jaoks. "Peame seda ette nägema. Seepärast on uus regulatsioon juba praegu nii loodud, et torukujulise raami sisse on võimalik paigaldada aku, vesinik või hübriid."

Tänavuse hooaja autoralli MM-sari jätkub mai keskel Portugalis toimuva etapiga.