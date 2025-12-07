Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes

Liiv on kolme etapiga kogunud 500 meetri arvestuses 144 punkti, millega hoiab 14. kohta. Esikohal on selles arvestuses 271 punktiga Stolz.

Joonas Valge sai B-grupis kirja aja 36,53 ning lõpetas 31. kohal.

Ainsana aja alla 34 sekundi kirja saanud Stolzile (33,90) järgnesid hollandlane Jenning De Boo (+0,20) ja jaapanlane Wataru Morishige (+0,40).

Liiv uisutas välja aja 34,82 ning kaotas võitjale, ameeriklasele Jordan Stolzile 0,92 sekundiga. A-grupi kokkuvõttes lõpetas Liiv 20 mehe konkurentsis 17. kohal.

