Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes
Kiiruisutaja Marten Liiv sai MK-hooaja kolmandal etapil Hollandis Heerenveenis 500 meetri distantsil 17. koha.
Liiv uisutas välja aja 34,82 ning kaotas võitjale, ameeriklasele Jordan Stolzile 0,92 sekundiga. A-grupi kokkuvõttes lõpetas Liiv 20 mehe konkurentsis 17. kohal.
Ainsana aja alla 34 sekundi kirja saanud Stolzile (33,90) järgnesid hollandlane Jenning De Boo (+0,20) ja jaapanlane Wataru Morishige (+0,40).
Joonas Valge sai B-grupis kirja aja 36,53 ning lõpetas 31. kohal.
Liiv on kolme etapiga kogunud 500 meetri arvestuses 144 punkti, millega hoiab 14. kohta. Esikohal on selles arvestuses 271 punktiga Stolz.
