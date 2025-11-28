Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks

Teist aastat järjest MK-hooaega võiduga alustanud Karlsson läbis distantsi ajaga 25.31,8 ning edestas norralannat Heidi Wengi 10,5 sekundiga. Rootslannade kolmikvõidu rikkunud Wengile järgnesid Moa Ilar (+18,3) ja Ebba Andersson (+21,2). Eelmise hooaja üldvõitja ameeriklanna Jessie Diggins lõpetas viiendal kohal (+27,6).

Eestlannade parima tulemuse tegi Kaidy Kaasiku, kes kaotas võitjale kaks ja pool minutit ning sai 41. koha. Keidy Kaasiku oli 44. (+2.37,9), Mariel Merlii Pulles 51. (+2.48,7) ja Teesi Tuul 56. (+2.56,8). Kokku sai tulemuse kirja 81 naist.

Meeste 10 km eraldistardist klassikasõidus teenisid norralased Löwströmi juhtimisel kaksikvõidu, kaasmaalane Johannes Hösflot Kläbo jäi 2,1 sekundi kaugusele. Pjedestaalile mahtus veel austerlane Mika Vermeulen (+4,2), kes tuli norralaste kolmikvõidu vahele, edestades Andreas Fjorden Reed (+10,3) 6,1 sekundiga.

Sarnaselt eestlannadele ei sekkunud ka Eesti mehed kõrgesse mängu ning parimaks jäi 41. kohaga lõpetanud Alvar Johannes Alev (+1.11,2). Martin Himma pälvis 47. koha (+1.22,2), Christopher Kalev 54. koha (+1.29,4) ning Henri Roos 67. koha (+1.52,0).

Laupäeval sõidetakse Rukal sprindidistantse ja pühapäeval toimuvad 20 km ühisstardist vabatehnika sõidud.