Kläbo ei mahtunud ühisstardiga sõidus esikümnessegi, Alev 38.

Poolel distantsil läksid teistelt eest austerlane Mika Vermeulen ja rootslane Edvin Anger, kes kasvatasid 16 km vaheajapunktis oma edu konkurentide ees 13 sekundile. Kaks kilomeetrit hiljem püüdis grupp mehed aga kinni ja nii selgus võitja ikkagi lõpuheitluses.

Kaks kõrgeimat kohta läksid kolmandat sõitu järjest Norra suusatajatele, kui Amundsen edestas Einar Hedegarti 1,9 sekundiga. Anger (+2,3) sai lõpuks kolmanda koha, neljandaks tuli Martin Löwström Nyenget (+4,5) ning Vermeulen (+8,4) pidi leppima viienda kohaga. MK-sarja üldliider Johannes Hösflot Kläbo oli pühapäeval alles 15.

Parima eestlasena sai Alvar Johannes Alev (+1.01,4) 38. koha, Christopher Kalev kaotas 1.58 ja oli 55., Martin Himma (+2.30,6) 65. ning Henri Roos (+3.07,6) 73.

Norra murdmaamehed said kõigis kolmes Rukal toimunud sõidus vähemalt kaksikvõidu: hooaeg algas 10 km klassikasõiduga, kus olid parimad Nyenget ja Kläbo; laupäevases sprindis teenisid Kläbo, Erik Valnes ja Ansgar Evensen kolmikvõidu. Kläbol on MK-sarja üldliidrina 275 punkti, talle järgnevad Amudsen (254) ja Anger (221).