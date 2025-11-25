Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

Saksamaa suusaliit teatas, et kuna märtsis positiivse dopinguproovi andnud 30-aastane Victoria Carl on endiselt ajutise võistluskeelu all, ei pääse ta Milano Cortina olümpiale ega ilmselt üldse algaval hooajal starti.

Alaliidu teatel on menetluse praeguse seisu kohaselt eelseisval hooajal ja olümpial võistlemine välistatud, aga juhtumi keerukuse tõttu ei saa nad rohkem üksikasju avaldada.

2022. aasta Pekingi olümpial paarissprindis kulla võitnud Carli 26. märtsil talvistel sõjaväelaste maailmamängudel antud võistlusvälises dopinguproovis tuvastati klenbuterooli järgi. Anaboolse toimega hingamist hõlbustava keelatud aine tarvitamisega on paarikümne aasta jooksul jäänud vahele paljud sportlased. Carl põhjendas toona, et võttis arsti soovitusel köharavimit ega olnud teadlik, et see sisaldab keelatud ainet.

"Mul on olnud väga rasked ajad, olen kogu aeg lootnud, et see olukord laheneb minu jaoks hästi," ütles Carl alaliidu pressiteate vahendusel. "Mul on endiselt raske leppida sellega, et hetkeline hooletus ja ebaõige ravi on purustanud minu olümpiaunistuse. Aga loodan siiski õigeaegsele ja asjakohasele otsusele, mis vähemalt võimaldab mul karjääri jätkata. Jätkan pühendunult treenimist ja püüan hoida head vormi."

"Ühtlasi palun mõistmist, et ma ei soovi praegu rohkem seda teemat kommenteerida, sest ma ei taha, et see kuidagi mõjutaks minu koondisekaaslaste sportlike tulemuste kajastamist," lisas ta.

Saksamaa suusaliit kinnitas juunikuises avalduses, et koondisega sõjaväelaste mängudel kaasas olnud arst ei maininud sportlasele, et köharavim sisaldab keelatud ainet ning ei taotlenud Carlile ka meditsiinilist erandit. "Sportlane usaldas ametlikul sõjaväelaste võistlusel professionaalset meedikut ning teda ei ole õiglane süüdistada," kirjutas DSV.

Viimastel aastatel maailma paremikku kuulunud Carl võitis Pekingis lisaks paarissprindi kullale ka teatesõidus hõbeda, lisaks kuuluvad tema auhinnakappi MM-hõbe ja -pronks.