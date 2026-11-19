Ecuadori jalgpalli tugevuselt kolmandas liigas viskas mängija Jhon Perlaza abikohtunikku kiviga ja teenis selle eest kaheksa aasta pikkuse võistluskeelu.

Intsident leidis aset 17. oktoobril toimunud kohtumises Perlaza koduklubi Club Ciudad de Yantzaza ja Club Rio Aguarico FC vahel. Pärast seda, kui abikohtunik Lenin Giovanni Ojeda Nunez kohtumise üleminutitel kiviga pihta sai, mäng katkestati.

"Abikohtunik sai raskeid vigastusi, mis vajasid kirurgilist sekkumist ja millest paranemiseks kulub 60 päeva," teatas Ecuadori jalgpalliliit (FEF) kolmapäeval. "Distsiplinaarkomisjon leidis, et mängija pani toime füüsilise rünnaku kohtuniku vastu ning määras talle kaheksa-aastase keelu igasugusest jalgpallitegevusest – keeld kehtib kuni 19. oktoobrini 2034. Lisaks taotleb FEF FIFA-lt karistuse laiendamist ülemaailmseks."

Alaliit lisas, et Yantzaza peab tasuma 2000 dollari suuruse trahvi ja katma abikohtuniku ravikulud summas 4369,73 USA dollarit.

20. oktoobril avaldatud teates palus Yantzaza juhtunu pärast vabandust nii kohtunikebrigaadilt kui ka fännidelt.

"Me mõistame organisatsioonina kategooriliselt hukka igasuguse agressiooni – olgu see verbaalne või füüsiline –, nii spordirajatistes kui ka väljaspool neid. Usume kindlalt, et jalgpall peaks olema austuse, kooseksisteerimise ja ausa mängu ruum," seisis teates.

"Kui isik, kes selle kahetsusväärse vahejuhtumi eest vastutab, oli tuvastatud, otsustas klubi ta viivitamatult eemaldada. Seega ei kuulu ta enam meie meeskonda."