Kolm matšpalli päästnud Saksamaa pääses Davis Cupil viimasena poolfinaali

Esimeses üksikmängus sai Tomas Martin Etcheverry (ATP 60.) 7:6 (3), 7:6 (7) jagu Jan-Lennard Struffist (ATP 84.), aga seejärel viigistas maailma kolmas reket Alexander Zverev seisu, alistades esireketite vastasseisus 6:4, 7:6 (3) Francisco Cerundolo (ATP 21.).

Otsustavas paarismängus said Kevin Krawietz ja Tim Pütz kohaliku aja järgi kella ühe paiku öösel lõppenud kohtumises 4:6, 6:4, 7:6 (10) jagu Andres Moltenist ja Horacio Zeballosest, viies Saksamaa poolfinaali.

Seejuures läksid sakslased viimase seti kiires lõppmängus 6:3 juhtima, aga argentiinlased võitsid siis neli punkti järjest ning teenisid järjepanu ise kolm matšpalli, aga sakslased suutsid need päästa ja lõpuks enda viiendal matšpallil võidu vormistada.

Saksamaa jõudis poolfinaali ka mullu, toona jäädi seal alla Hollandile. Nüüd minnakse nelja parema seas vastamisi Hispaaniaga. Saksamaa on Davis Cupi võitnud kolmel korral, aga viimati 32 aastat tagasi. Ühtlasi pole pärast viimast triumfi ka finaali jõutud, kuid lisaks mullusele jõudsid nad poolfinaali ka 2021. aastal.

Teise finalisti selgitavad Bolognas viimase kahe aasta tšempion Itaalia ja Belgia.