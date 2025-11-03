Rõbakina tagas esimesena koha poolfinaalis

Tegemist on tema kolmanda etteastega aastalõputurniiril ja kahel eelmisel korral ei õnnestunud alagrupist edasi pääseda. Samuti on tegemist esimese Kasahstani esindajaga, kes sel turniiril nelja hulka jõudnud.

Ühtlasi on Rõbakina võitnud maailma edetabeli kahte paremat positsiooni hoidvaid mängijaid kokku 11 korda. Alates WTA edetabeli loomisest on enam suutnud vaid ameeriklanna Serena Williams (28).

Teises B-alagrupi teise vooru kohtumises oli Amanda Anisimova (WTA 4.) ameeriklannade duellis parem Madison Keysist (WTA 7.) 4:6, 6:3, 6:2.

Mõlemad senised kohtumised võitnud Rõbakina järel on nii Swiatekil kui ka Anisimoval nüüd kirjas võit ja kaotus ning teise edasipääseja otsustab nende kolmanda vooru omavaheline mäng. Rõbakina - Keys kohtumine enam sportlikult nii tähtis pole.