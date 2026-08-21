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Swiatek sai Rõbakina loobumise järel Cincinnati poolfinaali

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Iga Swiatek jõudis Cincinnati WTA 1000 turniiril poolfinaali, kui Jelena Rõbakina pidi veerandfinaali vigastuse tõttu pooleli jätma. Poolatar juhtis kohtumist 4:1, kui Rõbakina vasak pahkluu valu tegema hakkas.

Rõbakina võttis seisul 40:40 meditsiinilise pausi ning käis treeneri juures. Ta proovis pärast seda veel ühe punkti mängida, kuid ei saanud jalale korralikult toetuda ja otsustas kohtumise katkestada.

"Kõndida on valus. Homme läheme uuringutele ja siis saame rohkem teada," ütles Rõbakina pärast mängu. Kasahhitari sõnul on pahkluu teda juba mõnda aega häirinud, kuid enne Cincinnati kohtumist tundus, et olukord on kontrolli all.

Swiatek tundis vastasele kaasa ja lootis, et Rõbakina jõuab 30. augustil algavaks US Openiks taastuda. ""ervis on kõige tähtsam. Loodan, et ta on US Openiks valmis," sõnas poolatar.

Rõbakina jaoks oli Cincinnati turniir oluline ka maailma esireketi koha tõttu. Pärast Arina Sabalenka üllatuslikku kaotust Sara Bejlekile vajanuks Rõbakina esikohale tõusmiseks finaalikohta. Vigastuse tõttu jäi see võimalus kasutamata ning Sabalenka jätkab edetabeli tipus.

Swiatek kohtub poolfinaalis maailma kolmanda reketi Jessica Pegulaga, kes alistas veerandfinaalis Amanda Anisimova 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Swiatek ja Rõbakina kohtusid ka eelmisel nädalal Toronto turniiri finaalis, kus poolatar võitis kahes setis ja lõpetas ligi aasta kestnud tiitlipõua.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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