Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

Tasavägises avasetis oli Anisimoval võimalus Swiateki serv murda nii esimeses, üheksandas kui 11. geimis; teise seti kolmandas geimis jättis Swiatek ise kolm murdepalli kasutamata ja kaotas siis otsustavas setis kahel korral servi.

Anisimova sooritas 30 äralööki Swiateki 17 vastu ning kuigi poolatar tõrjus Anisimova 12 murdepallist üheksa, ei realiseerinud ta ise neljast ühtegi. Esimeselt servilt võitis Anisimova 72 ja Swiatek 71 protsenti punktidest.

Tänavuse Wimbledoni slämmiturniiri finaalis ei suutnud Anisimova Swiateki vastu võita ühtegi geimi, aga võttis siis USA lahtiste veerandfinaalis kahes setis revanši. Kolmapäevase võiduga pääseb Anisimova endise esireketi ees ja Jelena Rõbakina järel Serena Williamsi grupist teisena edasi.

Juba eelnevalt edasipääsu kindlustanud Rõbakina võitis kolmapäeval ka oma viimase alagrupimängu, kui oli 6:4, 6:4 üle asendusmängijast Jekaterina Aleksandrovast. Ameeriklanna Madison Keys loobus mängust haigusele viidates.