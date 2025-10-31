Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Alexander Bublik (ATP 16.) - Alex de Minaur (ATP 6.) ning Valentin Vacherot (ATP 40.) - Felix Auger-Aliassime (ATP 10.).

Kolmanda paigutusega Alexander Zverev (ATP 3.) alistas hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 15.) 6:2, 6:4. Sakslase järgmiseks vastaseks on 11. asetatud Daniil Medvedev (ATP 13.), kes lülitas 3:6, 7:6 (5), 6:4 võiduga konkurentsist välja itaallase Lorenzo Sonego (ATP 45.).

Eduka turniiril korral taas maailma esireketiks tõusev Sinner läheb kaheksa parema seas vastamisi viiendana asetatud Ben Sheltoniga (ATP 7.), kes sai 7:6 (6), 6:3 jagu 12. paigutusega Andrei Rubljovist (ATP 17.).

Itaallane lõi esimeses setis 12 äralööki ja sooritas vaid kaks lihtviga. Teise seti alguses võitis ta ligi kümme minutit väldanud geimi, milles murdis vastase pallingu. Sealt edasi kulges matš täielikult Sinneri dikteerimisel.

Teise asetusega Sinner kohtus kolmandas ringis Argentina esinumbri Francisco Cerundologa (ATP 21.), kelle alistas veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 7:5, 6:1.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: