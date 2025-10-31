X!

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

Tennis
Jannik Sinner.
Jannik Sinner. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Maailma teine reket Jannik Sinner jõudis Pariisis toimuval Masters taseme turniiril esmakordselt veerandfinaali.

Teise asetusega Sinner kohtus kolmandas ringis Argentina esinumbri Francisco Cerundologa (ATP 21.), kelle alistas veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 7:5, 6:1.

Itaallane lõi esimeses setis 12 äralööki ja sooritas vaid kaks lihtviga. Teise seti alguses võitis ta ligi kümme minutit väldanud geimi, milles murdis vastase pallingu. Sealt edasi kulges matš täielikult Sinneri dikteerimisel.

Eduka turniiril korral taas maailma esireketiks tõusev Sinner läheb kaheksa parema seas vastamisi viiendana asetatud Ben Sheltoniga (ATP 7.), kes sai 7:6 (6), 6:3 jagu 12. paigutusega Andrei Rubljovist (ATP 17.).

Kolmanda paigutusega Alexander Zverev (ATP 3.) alistas hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina (ATP 15.) 6:2, 6:4. Sakslase järgmiseks vastaseks on 11. asetatud Daniil Medvedev (ATP 13.), kes lülitas 3:6, 7:6 (5), 6:4 võiduga konkurentsist välja itaallase Lorenzo Sonego (ATP 45.).

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad omavahel Alexander Bublik (ATP 16.) - Alex de Minaur (ATP 6.) ning Valentin Vacherot (ATP 40.) - Felix Auger-Aliassime (ATP 10.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

30.10

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

30.10

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

30.10

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

29.10

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

29.10

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

29.10

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

29.10

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

28.10

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

28.10

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

13:22

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

ETV spordisaade, 30. oktoober

30.10

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo