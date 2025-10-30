X!

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

Tennis
Alexander Bublik (vasakul) ja Corentin Moutet
Alexander Bublik (vasakul) ja Corentin Moutet Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PRESSE SPORTS
Tennis

Üheksa aastat tagasi Kasahstani lipu alla kolinud Alexander Bublik (ATP 16.) lülitas kolmapäeval Pariisis toimuval Masters-sarja turniiril kodupubliku lemmiku Corentin Moutet' (ATP 32.) ning ütles pärast mängu, et pidi rivaali suu kinni panema.

Bublik ja Moutet olid enne kolmapäevast matši kohtunud kolmel korral ning Bublik oli võitnud kõik matšid, sealhulgas aasta alguses USA-s Arizonas toimunud Challengeri turniiril, kus mehed läksid pärast matši lõppu omavahel jagelema.

Kasahstani esindav venelane üritas mängutempot kõrgel hoida ja prantslane kurtis, et tal pole piisavalt aega serviks valmistuda. Mängu lõpus kohtusid mehed võrgu juures, kus sõnasõda jätkus ja Bublik pakkus isegi välja, et nad võivad asja klaarida väljaku kõrval. Pukikohtunik suutis siiski mehed lahutada, kuid kolmapäeval läksid nad Pariisis toimuval turniiril taaskord kokku ning Moutet ütles matši eel, et üritab kõigest väest "Bubliku koju saata".

Bublik oli korduskohtumises parem ning teenis pooleteise tunniga 6:3, 7:5 võidu, lülitades kodupubliku lemmiku konkurentsist. "Ta rääkis natuke liiga palju, liiga palju loba. Pidin teda karistama, mul polnud teist varianti," ütles Bublik. "See on hea, et ta elab Pariisis ja saab ise taksoga kiirelt koju minna."

Moutet parandas matšijärgsel pressikonverentsil, et elab siiski Dubais. "Ma ei ütleks, et asi isiklikuks läks," sõnas prantslane. "[Bublik] on paljudega selline, talle meeldib vastaste üle nalja teha. On inimesi, kes räägivad ja on inimesi, kes teevad. Ta kuulub esimesse kategooriasse."

"Pole mingit mõtet sõnasõtta astuda, ma ei ole selline," jätkas Moutet. "Ma tean, mis inimene ta päriselt on. Meedia ees on lihtsalt tegelane, mikrofonide taga pole mõtet lahingut pidada."

Pariisi turniir jätkub neljapäeval, Bublik läheb vastamisi ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 4.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

