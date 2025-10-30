Monaco tennisisti tähelend sai jätku

26-aastane Vacherot võitis paar nädalat tagasi Shanghai Mastersil karjääri esimese ATP tiitli, alistades teel kvalifikatsioonist kuni triumfini teiste seas 24-kordse slämmivõitja Novak Djokovici (ATP 5.) ning finaalis oma nõo Arthur Rinderknechi (ATP 29.).

Sellenädalasel Pariisi Mastersil jätkab monacolane oma võidumarssi. Kõigepealt sai ta avaringis jagu 14. asetatud tšehh Jiri Leheckast (ATP 18.), oli seejärel teises ringis taas üle oma nõost ning lülitas neljapäeval konkurentsist välja britt Cameron Norrie (ATP 31.), kes oli teisipäeval jagu saanud maailma esireketist Carlos Alcarazist.

Vacherot lõi Norrie vastu viis ässa, päästis kõik viis vastase murdepalli ja võitis veidi üle pooleteist tunni kestnud kohtumise 7:6 (4), 6:4. Monacolane on tänavu võitnud 12 matšist kümme, kui vastaseks on olnud maailma esiviiekümne sekka kuuluv tennisist.

"See oli väga hea esitus. Tunnen, et praegu toimib kõik suurepäraselt. Naudin aastatepikkuse töö vilju," rõõmustas Vacherot matši järel.

Veel septembri alguses paiknes Vacherot maailma edetabelis kolmanda saja alguses, kuid praeguseks on ta tõusnud 40. positsioonile ning Pariisi Mastersilt saadavad edetabelipunktid kergitavad ta 30 parema sekka.

Veerandfinaalis kohtub Vacherot üheksandana asetatud Felix Auger-Aliassime'iga (ATP 10.), kes alistas kolmandas ringis sakslase Daniel Altmaieri (ATP 50.) 3:6, 6:3, 6:2.