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Tiitlikaitsja Sinner jõudis Wimbledonis esimesena poolfinaali

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PRESSE SPORTS
Tennis

Aasta kolmandal tennise slämmiturniiril Suurbritannias tagas esimese mehena koha nelja parima seas tiitlikaitsja Jannik Sinner, kes alistas teisipäeval sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 74.) 7:5, 7:6 (4), 6:3.

36-aastane sakslane suutis avasetis kolm korda järjest oma servigeimi nulliga võita, aga 11. geimis läks Sinner Struffi servil 40:0 ette ning kasutas oma teise murdepalli ära. Teises setis murdsid järjest nii Sinner kui Struff, siis jätsid mõlemad hiljem murdepalle kasutamata ning kiires lõppmängus piisas maailma esireketile ühest minimurdest. Otsustavas setis sakslasel enam murdevõimalusi ei avanenud.

16 ässa servinud Sinner võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti punktidest ning ta sooritas 26 lihtvea kõrval 32 äralööki, Struffi arvele jäi 28 äralööki ja 38 lihtviga.

"Teine sett oleks võinud lõppeda sootuks erinevalt. Kiired lõppmängud on alati 50-50, aga on väga suur vahe, kas oled viigis või kahe setiga ees. Kolmandas setis olin seetõttu kahtlemata rahulikum," rääkis Sinner võidule järgnenud väljakuintervjuus.

Sinner, kes on nüüd Wimbledonis oma 29 mängust võitnud 25, jõudis slämmiturniiridel poolfinaali kümnendat korda ning jääb nelja parema seas vastast ootama mängust Felix Auger-Aliassime'i ning Novak Djokovici vahel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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