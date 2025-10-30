Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

Avaringis kohaliku mehe Norbert Gombosi (ATP 303.) seljatanud Lajal kohtus neljapäeval kaheksandana paigutatud argentiinlase Thiago Agustin Tirantega (ATP 102.).

Esimeses setis sai otsustavaks Lajali servimurre viimases geimis. Teises setis murdis eestlane seisul 3:2 ja vormistas seejärel 7:5, 6:3 matšvõidu.

Lajal virutas 11 ässa, võitis esimeselt servilt punkti koguni 95-protsendilise eduga ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga. Kõikidest mängitud punktidest võitis Lajal 64 ja vastane 45.

Veerandfinaalis läheb Lajal vastamisi turniiri esinumbri belglase Raphaël Collignon'iga (ATP 73.), kes oli veidi enam kui tund aega kestnud kohtumises 6:2, 6:4 üle kolmekordsest slämmivõitjast Stan Wawrinkast (ATP 158.).