Lajal sammus kindla võiduga Vancouveri Challengeri poolfinaali

Maailma edetabelis 189. kohal paiknev ja turniiril kaheksandana asetatud Lajal kohtus Shickiga esimest korda. Ameeriklane oli enne Vancouverit heas hoos. Shick võitis kolm nädalat tagasi Cary Challengeri turniiri ning on tänavu triumfeerinud veel viiel ITF-i turniiril.

Lajal näitas kindlat servimängu, lüües kaheksa serviässa ja võites 83 protsenti esimese servi punktidest. Lisaks ei teeninud Shick kogu kohtumise jooksul ühtegi murdepalli, samal ajal kui Lajal realiseeris seitsmest murdevõimalusest neli.

Esimeses setis murdis Lajal kahel korral Shicki servi ja võitis seti 6:2. Teises setis sai eestlane servimurde kohe avageimis ning murdis vastase servi uuesti seisul 4:2. Kokku kasutas ta ära neli seitsmest murdepallist ja vormistas ka teise seti 6:2 võiduga.

Lajalil on Vancouveris olnud tihe ajakava, sest umbes 32 tunni jooksul tuli tal pidada koguni kolm kohtumist. Sellest hoolimata näitas eestlane veerandfinaalis kindlat mängu ja võitis kohtumise 59 protsendi punktidega.

Poolfinaalis kohtub Lajal kanadalase Keegan Rice'iga (ATP 831), kes pääses põhiturniirile vabapääsmega. Võidu korral jõuab eestlane Vancouveri turniiri finaali.