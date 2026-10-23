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Rikberg: eelistus oli ise selle meeskonnaga MM-ile minna

Võrkpalli Eesti koondis
Alar Rikberg
Alar Rikberg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Reedel kogunenud Eesti võrkpalliliidu juhatus tegi otsuse Eesti meeste koondise peatreeneri küsimuses ja senise juhendaja Alar Rikbergiga otsustati mitte jätkata. Uueks peatreeneriks nimetati alaliiduga kaheaastase lepingu sõlminud Rainer Vassiljev.

Rikberg sai Eesti meeste koondise peatreeneriks 2023. aastal, kuid oli koondise juures juba pikalt olnud. Tema juhendamisel saavutas Eesti koondis mitu suurt võitu, sealhulgas kolm võitu Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks teeniti pärast septembris toimunud EM-i esimest korda pääse maailmameistrivõistluste finaalturniirile, kuid Rikbergi asemel juhendab seal koondist Rainer Vassiljev.

Rikberg ütles ERR-ile, et võttis uudise vastu rahulikult. "Seda teemat on nii väiksemates võrkpalli ringkondades kui ka meedias omajagu kedratud. Ma ei saa kuidagi öelda, et see oleks üllatav olnud. Selliseid märke oli õhus, et nii võib minna. Ega sellest tulenevalt saingi sellesse väga rahulikult, mõistusega suhtuda," sõnas Rikberg.

Kui suur pettumus see on, et ta ei saa ise koondisega maailmameistrivõistlustele minna? "Eks see ei olnud mu esimene eelistus," vastas Rikberg.

"Eelistus oli ise selle meeskonnaga MM-ile minna ja seal tulemus teha. [Eesti Võrkpalli Liidu president] on Hanno Pevkur pärast MM-ile pääsemist avalikustanud, et Eesti ei lähe sinna mitte vaid osalema, vaid eesmärk on seal midagi võita. Väiksemat eesmärki Eesti rahvuskoondis MM-finaalturniiril ei peakski seadma," jätkas Rikberg. "Mul on väga heameel kõikide nende mängijate üle, kes nelja aastaga, kui me tibusammudel ronisime maailma edetabelis ettepoole ja jõudsime lõpuks kohta, mis viis meid MM-ile, on oma panuse andnud ja saavad nüüd teenitult võimaluse MM-il mängida."

Alar Rikberg. Autor/allikas: CEV

Rikberg esitas hiljuti Eesti Võrkpalli Liidu juhatusele ülevaate viimastel aastatel toimunust ja tulevikuvisiooni järgmiseks kaheks hooajaks. "Alaliidule esitatud viimaste aastate kokkuvõtte ja tulevikuvisioon oli üheskoos sellega, et mul on huvi peatreenerina jätkata," rääkis ta.

"Ma ei ole kindel, et see oli hinnang sellele plaanile. Mul on raske öelda, kuna ma ei ole juhatuses ega nende arutelude juures. Küll aga sõnastuse ja minu saadud info järgi, mis Hanno Pevkurilt tuli, siis uus kurss ja lähenemine võivad olla hinnang mitte ainult treeneri valitud teele, mis puudutab koondise koosseisu suurust või ettevalmistusperioodi pikkust, vaid lihtsalt uue käekirjaga treeneri leidmine koondisele."

45-aastane Rikberg ütles, et on avatud igasugustele pakkumistele ja võimalustele. Samas tõdes ta, et ei piira oma võimalusi ainult võrkpalli ja spordiga. "Võib-olla ongi saabunud see hetk, kus tuleks teha elus kannapöördeid ja kaaluda variante, otsida võimalusi enda teostamiseks teistes valdkondades," ütles ta.

"Sai ka ju enne klubihooaega päris palju uuritud, millised on võimalused väljaspool Eestit. Meie klubide arv on üsna pisike ja kõik on treeneritega mehitatud. Sai uuritud nii peatreeneri, abitreeneri kui ka statistiku võimalusi. Midagi atraktiivset lauale ei tulnud," jätkas ta. "Päris igale poole, igale tasemele ei soovi ka toimetama minna. Seda asja on tehtud nii pikalt, tegelikult läbi aastate nii paljude tippmängijatega, et nüüd tasemes selgelt alla tulla ja hakata harrastajate liigadega tegelema, pigem ei tundu mõistlik. Julgen öelda, et mul ei ole pruugi olla oskusi ühest sellisest keskkonnast hoopis teistsugusesse liikuda."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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