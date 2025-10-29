Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

25-aastane endine maailma 80. reket servis napilt pool tundi kestnud avasetis peaaegu veatult, kui võitis oma servigeimidel 22 punktist 20 ning murdis Lajali servi kolmandas geimis.

Teise seti avageimis tõrjus Lajal kolm murdepalli ja päästis siis viiendas geimis veel kaks murdepalli, enne kui murdis ise järgmises geimis. Kolmas sett kuulus juba kindlalt eestlasele, kui ta murdis kahel korral nulliga ning läks 4:0 juhtima. Gombos oli selleks hetkeks võitnud vaid kaks punkti.

Lajal servis mängu jooksul kümme ässa, võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus kuuest murdepallist viis. Teises ringis läheb Eesti esireket vastamisi kaheksandana paigutatud argentiinlase Thiago Agustin Tirantega, kes on karjääri jooksul võitnud kuus Challengeri turniiri.