Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

Lajal läks reedeses veerandfinaalis vastamisi maailma edetabelis 395. kohal paikneva hispaanlase Alejo Sanchez Quilezega ning teenis tunni ja 36 minutiga 6:2, 6:3 võidu.

Lajal läks reedest veerandfinaali 3:0 juhtima, tõrjus siis viiendas geimis hispaanlase murdepalli, murdis siis ise vastu ja läks 5:1 ette. Seitsmendas geimis ei kasutanud Eesti esireket esmalt ära settpalli ning hoopis Sanchez Quilez murdis neljandal katsel, aga ei suutnud siis oma servi hoida ja Lajal murdis kolmandat korda.

Teises setis murdis Lajal neljandas geimis ning tõrjus siis hispaanlase võimaluse, minnes 4:1 juhtima. Seisul 5:2 läks Lajal vastase servil 40:0 ette, aga kõik kolm matšpalli õnnestus Sanchez Quilezel päästa; järgmises ning ühtlasi viimaseks jäänud geimis kasutas Lajal lõpuks ära viienda matšpalli.

Kohtumise statistika on selgelt eestlase poole kaldu: neli ässa servinud Lajali esimese servi õnnestumise protsent oli 68 ja vastasel 51, esimeselt servilt võitis eestlane 70 ning hispaanlane 54 protsenti punktidest.

Mallorca turniiri poolfinaalis kohtub Lajal Prantsusmaa tennisisti Felix Balshaw'ga (ATP 252.), kes oli reedel enam kui kolm tundi kestnud põnevuslahingu järel 3:6, 7:6 (5), 7:5 üle viienda asetusega britist Billy Harrisest.