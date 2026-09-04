X!

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 152.) pääses Mallorcal asuvas Rafael Nadali akadeemias toimuval ATP Challenger 75 kategooria turniiril nelja parema sekka.

Lajal läks reedeses veerandfinaalis vastamisi maailma edetabelis 395. kohal paikneva hispaanlase Alejo Sanchez Quilezega ning teenis tunni ja 36 minutiga 6:2, 6:3 võidu.

Lajal läks reedest veerandfinaali 3:0 juhtima, tõrjus siis viiendas geimis hispaanlase murdepalli, murdis siis ise vastu ja läks 5:1 ette. Seitsmendas geimis ei kasutanud Eesti esireket esmalt ära settpalli ning hoopis Sanchez Quilez murdis neljandal katsel, aga ei suutnud siis oma servi hoida ja Lajal murdis kolmandat korda.

Teises setis murdis Lajal neljandas geimis ning tõrjus siis hispaanlase võimaluse, minnes 4:1 juhtima. Seisul 5:2 läks Lajal vastase servil 40:0 ette, aga kõik kolm matšpalli õnnestus Sanchez Quilezel päästa; järgmises ning ühtlasi viimaseks jäänud geimis kasutas Lajal lõpuks ära viienda matšpalli.

Kohtumise statistika on selgelt eestlase poole kaldu: neli ässa servinud Lajali esimese servi õnnestumise protsent oli 68 ja vastasel 51, esimeselt servilt võitis eestlane 70 ning hispaanlane 54 protsenti punktidest.

Mallorca turniiri poolfinaalis kohtub Lajal Prantsusmaa tennisisti Felix Balshaw'ga (ATP 252.), kes oli reedel enam kui kolm tundi kestnud põnevuslahingu järel 3:6, 7:6 (5), 7:5 üle viienda asetusega britist Billy Harrisest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

19:59

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

12:02

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

08:41

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

03.09

Tõhus serv viis Swiateki kolmandasse ringi

03.09

Sabalenka ja Pegula jalutasid kolmandasse ringi

03.09

Alcaraz jätkas USA lahtistel võiduga

02.09

Neljanda asetusega Glinka langes Nadali akadeemias konkurentsist

02.09

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

02.09

Tamm pidi Hiinas esimeseks võiduks pea neli tundi vaeva nägema

02.09

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

02.09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:06

Laupäeval selguvad Kulbilohus rallikrossi Eesti meistrid

20:41

Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

19:59

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

19:42

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

18:48

Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

17:56

Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

17:31

"Spordipühapäev" teeb eelvaate võrkpalli EM-ile

16:57

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

16:19

Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

15:53

Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

15:21

Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga

14:44

Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

14:18

Elva suutis kaheksakesi eduseisust kinni hoida

13:46

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

13:10

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

12:34

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

12:02

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

10:23

Paskotši jälgis Genti vägeva seeria pikenemist pingilt

loetumad

02.09

Alusalu üllatas kollektsionäär Niinemetsa: see on mind ammu kripeldanud

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Lajal pääses Nadali akadeemias raske võiduga edasi

03.09

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

10:57

Venemaa kaebas rahvusvahelise hokiliidu otsuse CAS-i edasi

11:31

Kokaiini tarvitanud Kyrgios sai lühikese võistluskeelu

03.09

Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

09:49

Maagilise Monfilsi slämmikarjäär sai New Yorgis lõpu

03.09

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo