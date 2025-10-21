X!

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.) alustas Prantsusmaal Brestis toimuvat ATP Challenger 100 kategooria turniiri edukalt, kui alistas kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 2:6, 7:6 (3), 6:4 venelase Aleksei Vatutini (ATP 384.).

Avasetis võitis Lajal oma esimeselt servilt 47 protsenti punktidest ja suutis kuuest murdepallist ära kasutada ühe, sealjuures kaotas ta oma kolm esimest servigeimi.

Teises setis servis eestlane viis ässa ja kuigi kaotas kolmandas geimi servi nulliga, murdis ta 4:5 kaotusseisus olles vastu ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus võitis viimasest seitsmest punktist kuus.

Otsustavas setis läks Lajal kahe murde toel 5:1 juhtima, aga kaotas siis kolm geimi järjest. Viimaseks jäänud kümnendas geimis oli venelasel neli murdepalli ning Lajal jättis kasutamata kaks matšpalli, sealjuures kustusid saalis otsustavatel punktidel mõneks minutiks tuled. Kolmanda matšpalli suutis Eesti esireket siiski realiseerida.

12 ässa löönud Lajal võitis oma esimeselt servilt 65 protsenti mängitud punktidest ning suutis 14 murdepallist ära kasutada neli, Vatutin realiseeris 15 murdepallist viis. Teises ringis kohtub eestlane kvalifikatsioonist alustanud tšehhi Jonas Forejteki (ATP 455.) ja viienda asetusega ameeriklase Eliot Spizzirri (ATP 103.) vahelise mängu võitjaga.

Kõrgeima asetusega mängijana alustas turniiri Laszlo Djere (ATP 84.), kuid maailma edetabelis ka 30 parema sekka kerkinud serblane kaotas kolmesetilise mängu järel itaallasele Giulio Zeppierile (ATP 157).

Toimetaja: Anders Nõmm

