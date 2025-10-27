X!

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti meeste teine reket Daniil Glinka kerkis värskes maailma edetabelis karjääri parimale 263. kohale.

Glinka tõusis võrreldes eelmise nädalaga 11 koha võrra ning astus taas sammu võrra lähemale slämmiturniiride kvalifikatsiooni kutsutavate mängijate hulka.

Esireket Mark Lajal loovutas ühe koha ja paikneb nüüd 148. real. Tuhande parema sekka kuulub veel ka Kristjan Tamm, kes on 920. kohal (+3).

Esiviisikus muudatusi ei toimunud: Carlos Alcarazile järgnevad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz ja Novak Djokovic. Kuuendale kohale tõusis Alex de Minaur, kes möödus Ben Sheltonist. Kaheksas on Lorenzo Musetti, üheksas Casper Ruud (+2) ja kümnes Felix Auger-Aliassime (+2).

50 parema seas tegi selgelt suurima hüppe 19-aastane brasiillane Joao Fonseca, kes tõusis tänu Baseli ATP 500 kategooria turniiri triumfile 18 koha võrra 28. positsioonile.

Meie naiste esireket Elena Malõgina kerkis suisa 84. koha võrra, asudes nüüd 497. kohal. Esiviisik jäi samaks: Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova ja Jessica Pegula.

Kuuenda koha hõivas Jelena Rõbakina, seitsmendaks tõusis Madison Keys ja kaheksandale kohale langes Jasmine Paolini. Esikümne lõpetavad Mirra Andrejeva ja Jekaterina Aleksandrova.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

26.10

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

26.10

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

25.10

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

25.10

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

24.10

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

22.10

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

22.10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

21.10

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

21.10

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

20.10

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:17

Naiste jalgpallikoondis teenis Balti turniiril kolmanda koha

14:58

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

12:42

Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

12:06

EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

11:36

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

10:29

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

09:37

Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

08:05

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

ETV spordisaade, 26. oktoober

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

loetumad

26.10

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo