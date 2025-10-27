Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

Glinka tõusis võrreldes eelmise nädalaga 11 koha võrra ning astus taas sammu võrra lähemale slämmiturniiride kvalifikatsiooni kutsutavate mängijate hulka.

Esireket Mark Lajal loovutas ühe koha ja paikneb nüüd 148. real. Tuhande parema sekka kuulub veel ka Kristjan Tamm, kes on 920. kohal (+3).

Esiviisikus muudatusi ei toimunud: Carlos Alcarazile järgnevad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz ja Novak Djokovic. Kuuendale kohale tõusis Alex de Minaur, kes möödus Ben Sheltonist. Kaheksas on Lorenzo Musetti, üheksas Casper Ruud (+2) ja kümnes Felix Auger-Aliassime (+2).

50 parema seas tegi selgelt suurima hüppe 19-aastane brasiillane Joao Fonseca, kes tõusis tänu Baseli ATP 500 kategooria turniiri triumfile 18 koha võrra 28. positsioonile.

Meie naiste esireket Elena Malõgina kerkis suisa 84. koha võrra, asudes nüüd 497. kohal. Esiviisik jäi samaks: Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova ja Jessica Pegula.

Kuuenda koha hõivas Jelena Rõbakina, seitsmendaks tõusis Madison Keys ja kaheksandale kohale langes Jasmine Paolini. Esikümne lõpetavad Mirra Andrejeva ja Jekaterina Aleksandrova.