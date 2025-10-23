Lajal pidi Brestis reketid pakkima
Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.) langes Prantsusmaal Brestis toimuval ATP Challenger 100 taseme tenniseturniiril põhitabeli teises ringis konkurentsist.
Lajal pidi 16 parema hulgas tunnistama kolmandana paigutatud ameeriklase Eliot Spizzirri (ATP 103.) paremust skooriga 3:6, 6:1, 6:3.
Otsustavas setis jäi eestlane murdega taha, tasakaalustas seisu, kuid kaotas seejärel uuesti oma pallingugeimi seisuks 3:4. Järgmise geimi võitis Spizzirri kuivalt ja saavutas Lajal servil kolm matšpalli, millest viimase realiseeris.
Turniiri avaringis oli Lajal alistanud kvalifikatsioonist alustanud Aleksei Vatutini (ATP 384.) 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
