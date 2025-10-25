Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

Kuigi minevikus on mitmed suusatähed loobunud Tour de Skist ja keskendunud hooaja teises pooles toimuvatele tiitlivõistlustele, siis mitmed Norra tähed on lubanud tänavu mitmepäevasõidu ette võtta ja viibutasid seejuures näppu konkurentidest rootslaste suunas.

Kõige armutumalt tegi seda hooajaeelsel pressikonverentsil 2023/2024 suusatuuri üldvõitja Harald Östberg Amundsen, kellele ei meeldinud paljude Rootsi konkurentide prioriteedid eelmisel hooajal nii seoses Tour de Skiga kui ka laiemalt.

Nimelt eelnes siis Trondheimi maailmameistrivõistlustele nende jaoks kodune MK-etapp Falunis, aga mitmed Rootsi tipud ei teinud kaasa. "Ma arvan, et paljud rootslased on argpüksid," lausus Amundsen muigelsui. "Paljud neist on üllatavalt talendikad, aga loobuvad sageli tähtsatest sõitudest."

Näiteks Falunis ei osalenud Jonna Sundling, Frida Karlsson, Emma Ribom ega William Poromaa. "Kui sul on võimalus startida kodusel MK-etapil, siis sa stardid. Johannes [Kläbo] on ainus, kes võib lubada puudumist. Rootsis otsustasid mõned lihtsalt mitte startida. See trend mulle ei meeldi," lausus Amundsen.

"Eriti mehed. Nad kardavad liiga palju pingutada, end ära väsitada. Aga ühel hetkel tuleb sul ringi astuda," tõi ta võrdluse poksist ja sai tuge ka tiimikaaslaselt Erik Valnesilt. "Tööl tuleb käia," sõnas kaks viimast MK-sarja kokkuvõttes kolmandana lõpetanud suusataja.

"Plaanida Tour de Skil mitte osaleda ei ole hea kultuur. Need sõidud on osa meie spordialast ja peame neisse suhtuma vastutustundlikult," lisas ta.

Tänavune Tour de Ski leiab aset 28. detsembrist 4. jaanuarini ja kulmineerub traditsiooniliselt Val di Fiemmes, kus on kavas ka pisut enam kui kuu hiljem algavad olümpiamängude murdmaavõistlused.

"Ma armastan Tour de Skid. Püüan seal startida," viitas Amundsen võimalusele, et teda ei pruugita koosseisu valida. "Eks näis, kuidas hooaeg algab, aga see on võistlus, mida ma sügavalt armastan."

Ka norralaste suurim staar Johannes Hosflöt Kläbo plaanib kaasa lüüa. "Sel hooajal on eelis selles, et nii saab parema aimduse olümpiaradadest. Plaan A on seal startida," lubas Tour de Ski neljakordne üldvõitja.