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Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti tennisist Mark Lajal (ATP 159.) alustas Ameerika Ühendriikides Nebraska osariigis Lincolnis toimuvat ATP Challenger 75 taseme turniiri edukalt.

Viienda paigutusega Lajal oli põhitabeli avaringis üle kohalikust mängijast Trevor Svajdast (ATP 514.) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Kohtumine kestis kaks tundi ja 46 minutit.

Tasavägises lahingus oli Lajal 5:7, 1:4 taga, kuid suutis keerulisest olukorrast väljuda, kuigi Svajda sai seisul 5:3 servida ka seti võidule. Ka kiires lõppmängus jäi Lajal 1:4 ja 3:5 taha, aga võitis 7:5.

Kohe otsustava seti alguses jäi eestlane murdega taha, aga tasakaalustas peagi seisu ja otsustav murre saabus Lajali eduseisul 4:3.

Järgmises ringis ootab teda samuti ameeriklane Mitchell Krueger, kelle leiab maailma edetabeli 364. kohalt.

Toimetaja: Siim Boikov

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