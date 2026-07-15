Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

Viienda paigutusega Lajal oli põhitabeli avaringis üle kohalikust mängijast Trevor Svajdast (ATP 514.) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Kohtumine kestis kaks tundi ja 46 minutit.

Tasavägises lahingus oli Lajal 5:7, 1:4 taga, kuid suutis keerulisest olukorrast väljuda, kuigi Svajda sai seisul 5:3 servida ka seti võidule. Ka kiires lõppmängus jäi Lajal 1:4 ja 3:5 taha, aga võitis 7:5.

Kohe otsustava seti alguses jäi eestlane murdega taha, aga tasakaalustas peagi seisu ja otsustav murre saabus Lajali eduseisul 4:3.

Järgmises ringis ootab teda samuti ameeriklane Mitchell Krueger, kelle leiab maailma edetabeli 364. kohalt.