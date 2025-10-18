Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

Eesti meesmurdmasuusatajatel on hetkel olemas kolm olümpiakohta, aga loodetakse ka neljandale. Üks koondisekandidaat on Christopher Kalev.

26-aastane Christopher Kalev on peale viie aastast USA-s ülikoolis õppimist Eestis tagasi ja teeb hooaja ettevalmistuse Mart Kevin Põlluste veetava Team Fikala ridades. Olümpiakoondisesse jõudmine on kindlasti eesmärgiks ja distantsideks sprindist pikemad sõidud.

"Minu senine karjäär on näidanud, et keskmaa klassikadistantsid on alati kõige paremini sobinud. Seal tulevad tihtipeale parimad tulemused, aga olümpiat silmas pidades, siis 10 km vabatehnikat on sel aastal ka suur eesmärk ja kuna eraldistardist klassikat seal seekord ei sõideta, siis ka suusavahetusega sõit on hetkel üsna oluline minu jaoks," rääkis Kalev ERR-ile.

Kalev loodab kohe hooaja alguses alustada MK-sarjaga, aga enne tuleb koondisesse kindlustada koht läbi traditsioonilise Olose võistluse.

"Hetkel on plaan alustada kohe esimestest startidest, mis on võimalikud. Esimese lumevõistluse teevad enamik koondise poistest kaasa Olosel ja siis seal pannakse esimese MK-etapi koosseis paika. Kui vähegi füüsis ja tervis lubavad, siis tahaks sealt MK-karussellile hüpata ja võistelda seal nii palju kui võimalik."

"Väga valima ei hakka, aga kindlasti, kui on mõnel nädalavahetusel näha, et on mõni olulisem distantsivõistlus, kus on tõenäolisem head sooritust teha, on mõnel hilisemal päeval ning üsna tühjendav sprindidistants on esimesena kavas, siis tõenäoliselt jätaksin sprindipäevad vahele," lisas Kalev.

MK-sarja uus hooaeg algab 28. novembril Soomes Rukal.